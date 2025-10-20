Bizness un ekonomika
Šodien 10:01
Kosmētikas gigants "L'Oreal" pērk "Kering" skaistumkopšanas produktu biznesu
Francijas lukusa preču grupa "Kering" pārdod skaistumkopšanas produktu biznesu Francijas "L'Oreal", teikts svētdien publiskotajā abu uzņēmumu publiskotajā paziņojumā.
Darījuma summa veidos 4,6 miljardus dolāru.
Šis darījums sniedz arī "L'Oreal" ekskluzīvas tiesības uz 50 gadiem izstrādām un izplatīt produktus ar "Kering" piederošajiem zīmoliem "Gucci", "Bottega Veneta" un "Balenciaga".
Paredzams, ka darījums tiks pabeigts 2026. gada pirmajā pusē.
Šāds paziņojums izplatīts aptuveni mēnesi pēc tam, kad "Kering" izpilddirektora amatā stājās Luka de Meo, lai samazinātu grupas parādsaistības, kas šobrīd veido aptuveni 9,5 miljardus eiro.