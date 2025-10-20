Valsts kontrole atklāj iespējamu krāpniecību Rēzeknes tehnikumā - izkrāpti vismaz 54 tūkstoši eiro
Veicot revīzijas procedūras Rēzeknes tehnikumā par norēķiniem ar pakalpojumu sniedzējiem, Valsts kontrole konstatējusi iespējamas krāpnieciskas darbības – maksājumu dokumentu tīšu sagrozīšanu ar mērķi veikt naudas līdzekļu pārskaitījumus trešajām personām. No tehnikuma budžeta, iespējams, izkrāpti vismaz 54 tūkst. eiro. Šāda rīcība bijusi iespējama, jo, veicot pārskaitījumus, netika pārbaudīta maksājuma saņēmēja nosaukuma vai vārda un uzvārda atbilstība norādītajam konta numuram (IBAN), ļaujot līdzekļus pārskaitīt personām, kurām tie nepienācās.
“Revīzijas darbs kļūst arvien precīzāks un ātrāks, jo šobrīd pārbaudēs izmantojam datu analītikas rīkus un automatizētus pārbaudes algoritmus, kas ļauj mums savlaicīgi pamanīt aizdomīgus darījumus. Tieši šī pieeja ļāva atklāt arī iespējamos pārkāpumus Rēzeknes tehnikumā, kas tika iekļauts finanšu revīzijas izlasē par Latvijas Republikas konsolidētā 2025. gada pārskata sagatavošanas pareizību. Tā kā iespējamās nelikumības konstatētas jau šobrīd, negaidot revīzijas noslēgumu, esam sagatavojuši revīzijas starpziņojumu. Par iespējamo krāpšanu ir informēta Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts policija un prokuratūra. Ir uzsākts kriminālprocess,” atklāj Valsts kontroles padomes locekle Ilze Bādere.
Revīzijā atklāts, ka no Rēzeknes tehnikuma kontiem veikti maksājumi uz trim dažādiem kontiem, norādot vienu un to pašu saņēmēju. Piemēram, par attiecīgā uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem maksājumi veikti ne tikai uz līgumā norādīto uzņēmuma kontu, bet arī uz vēl trim citiem kontiem, kuru piederība Valsts kontrolei nav zināma.
Konstatēti arī vairāki gadījumi, kad viens un tas pats rēķins apmaksāts divas reizes – vienu reizi naudu pārskaitot uz rēķinos un pakalpojumu līgumos norādītajiem kontiem, bet otru reizi uz citu kontu, kura piederība Valsts kontrolei nav zināma. Piemēram, attiecīgā uzņēmuma rēķins 355 eiro apmērā vispirms apmaksāts uz līgumā norādīto kontu, bet pēc 10 dienām tas pats maksājums veikts vēlreiz uz citu kontu, kura piederība Valsts kontrolei nav zināma. Kopumā no 2019. līdz 2025. gadam uz šiem trim kontiem pārskaitīti teju 54 tūkst. eiro.
Fiksētas arī neatbilstības starp Rēzeknes tehnikuma iesniegtajiem dokumentiem un Valsts kontroles izgūtajiem datiem no Valsts kases par veiktajiem maksājumiem. Tas, Valsts kontroles vērtējumā, liecina par mēģinājumiem slēpt patieso informāciju.
Pēc Valsts kontroles informācijas un skaidrojumu pieprasīšanas par veiktajiem darījumiem tika izdarīti labojumi Rēzeknes tehnikuma grāmatvedības uzskaites sistēmā, mainot pakalpojumu sniedzēju konta numurus.
Kāpēc šādi maksājumi bija iespējami?
Rēzeknes tehnikums sagatavoja un apstiprināja maksājuma uzdevumus, kuros konta numurs (IBAN) neatbilda maksājuma saņēmēja nosaukumam. Saņemot šādu maksājumu, saņēmēja bankā noteicošais bija konta numurs (IBAN). Tāpēc situācijā, kad šie parametri nesakrita, naudas līdzekļus saņēma norādītā konta turētājs.
2025. gada 9. oktobrī stājās spēkā Eiropas Savienības regula, kas uzliek maksājumu pakalpojumu sniedzējiem pienākumu pirms maksājuma veikšanas pārbaudīt saņēmēja konta numura (IBAN) un nosaukuma atbilstību. Tādējādi būtiski tiks samazināts līdzīgu krāpniecības gadījumu risks.