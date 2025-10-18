Rīgā un Tallinā degvielas cenas kāpj
Pagājušajā darba nedēļā degvielas cenas Rīgā un Tallinā palielinājās, bet Viļņā cena mainījās tikai dīzeļdegvielai, kas samazinājās.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Tallina un Viļņa. Arī dīzeļdegviela visdārgākā bija Rīgā, seko Viļņa, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā, "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā, piektdien 95. markas benzīna cena bija 1,554 eiro par litru, kas ir par 6,1% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā palielinājās par 7% - līdz 1,534 eiro par litru.
Viļņā, "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā, 95. markas benzīna cena nedēļas laikā saglabājās stabila un bija 1,449 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena samazinājās par 2,7% un piektdien bija 1,469 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās piektdien 95. markas benzīna cena bija 1,479 eiro, kas ir par 3,5% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena palielinājās par 3,8% - līdz 1,379 eiro par litru.
Rīgā litrs autogāzes maksāja 0,915 eiro, kas ir par 10,9% vairāk nekā pirms nedēļas. Tallinā autogāzes cena samazinājās par 0,8% un piektdien bija 0,892 eiro par litru, bet Viļņā autogāzes cena nedēļas laikā palielinājās par 4,4% - līdz 0,709 eiro par litru.