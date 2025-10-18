Budžeta komisija nākamnedēļ cītīgi izvērtēs 2026. gada valsts budžeta projektu
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nākamnedēļ sāks vētīt ministriju izdevumus 2026. gada valsts budžeta projektā un budžeta ietvarā 2027. un 2028. gadam, liecina komisijas sēžu darba kārtības.
Pirmdien, 20. oktobrī, plkst. 10 uz sēdi aicināti Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, otrdien, 21. oktobrī, plkst. 10 - Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvji, bet plkst. 14 - Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Satiksmes ministrijas pārstāvji.
Trešdien, 22. oktobrī, plkst. 10 uz sēdi ieradīsies Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas pārstāvji, bet plkst. 15 - Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Ārlietu ministrijas pārstāvji.
Sēdes notiks Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēžu zālē Jēkaba 6/8, 207. telpā.
Kā vēstīts, parlamentārieši ceturtdien skatīšanai Saeimas komisijās nodeva nākamā gada valsts budžeta projektu un to pavadošo likumprojektu paketi.