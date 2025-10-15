Saeimas Budžeta komisijas vadītāja Anda Čakša: ir daudz jautājumu gan par parādu, gan izdevumu samazināšanu
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša (JV), piedaloties tradicionālajā budžeta portfeļa iesniegšanas pasākumā, dalījās ar savu skatījumu par izaicinājumiem, kas sagaida, pieņemot šo specifisko budžetu.
Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) trešdien no finanšu ministra Arvila Ašeradena saņēma 2026. gada valsts budžeta projektu. Pasākumā piedalījās arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Novērtējot, ka jautājumu par nākamā gada budžetu ir daudz, Čakša norādīja uz iespējamiem izaicinājumiem tā pieņemšanā. Komisijas vadītāja uzsvēra, ka ir būtiski spēt sniegt skaidras atbildes, nevis runāt par "mistisku pieejamību". Viņa dalījās, ka jāsniedz atbildes ar konkrētiem rādītājiem, ko iegūs iedzīvotājs, runājot par veselību, izglītību, gan pieejamību.
"Šis ir specifisks budžets. Ir ļoti daudz jautājumu gan par parādu, gan par to, vai izdevumi ir pietiekami samazināti. Mēs tos dzirdam katru dienu, no tā neslēpjamies un esam gatavi vērtēt bāzes izmaksas," teica komisijas priekšsēdētāja.