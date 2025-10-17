VIDEO, FOTO: Lielvārdē izveidots miljonu vērts helikopteru "Black Hawk" mācību simulators
Piektdien Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē "Lielvārde" atklāta helikopteru "Black Hawk" lidojumu mācību simulatora klase, kuras izveidošana izmaksājusi 19 miljonus ASV dolāru (16,2 miljonus eiro).
Simulatora klases atklāšanas pasākumā piedalījās aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), Gaisa spēku komandieris pulkvedis Viesturs Masulis, ASV vēstniecības pārstāvji un citi lūgtie viesi.
Jaunā simulatora galvenais mērķis ir nodrošināt pilotu profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu, kā arī sagatavot apkalpes darbam neparedzamās un ārkārtas situācijās. Simulators ļauj trenēties dažādos laikapstākļos un militārās situācijās, kuras nav iespējams droši īstenot reālos lidojumos. Tas tiek izmantots arī ārkārtas procedūru apgūšanai, reaģējot uz tehniska rakstura problēmām helikopteriem.
"Black Hawk" simulators ir izgatavots, izmantojot faktiskas helikopteru detaļas, kas nodrošina apmācības procesa maksimālu līdzību reālajiem lidojuma apstākļiem. Simulatora izmantošana pilotu kvalifikācijas uzturēšanai ļauj efektīvi trenēt reakciju krīzes situācijās, vienlaikus ievērojami samazinot izmaksas salīdzinājumā ar reālām lidojuma stundām.
Kopējās projekta izmaksas ir 19 miljoni ASV dolāru, kurus pilnībā sedz ASV atbalsta programma. Līgums ietver ne tikai simulatora iegādi un uzstādīšanu, bet arī rezerves daļu un apkopes materiālu iegādi, kā arī personāla apmācību un sākotnējo atbalstu uz vietas bāzē Lielvārdē.