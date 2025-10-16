Pašvaldības varētu atteikties no elektroniskās dokumentu aprites izmaksu dēļ
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nosūtījusi vēstuli valdības un pašvaldību amatpersonām, brīdinot, ka Vienotās pašvaldību informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksu būtisks pieaugums var likt pašvaldībām atteikties no elektroniskās dokumentu aprites, informēja savienībā.
Vēstulē Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV), finanšu ministram Arvilam Ašeradenam (JV), ministrijām, Datu valsts inspekcijai un citiem norādīts, ka SIA "ZZ Dats" piedāvātās Vienotās pašvaldību informācijas sistēmas izmaksas nākamajam gadam dažām pašvaldībām pieaugs līdz 80%, un atsevišķām pašvaldībām izmaksas gandrīz dubultosies.
LPS uzsver, ka straujais cenu pieaugums rada risku palielināt birokrātisko slogu un administratīvās izmaksas, kā arī var novest pie atgriešanās pie papīra dokumentu aprites.
Organizācijas vēstulē izteikts aicinājums valsts institūcijām atrast ilgtermiņa risinājumus monopolstāvokļa pārvarēšanai pašvaldību informācijas sistēmu tirgū un atbalstīt pašvaldības, nodrošinot kvalitatīvus digitālos pakalpojumus arī mainīga budžeta apstākļos.
Latvijas pašvaldības kopš 1997. gada izmanto SIA "ZZ Dats" izstrādāto sistēmu, kas nodrošina būtiskākos digitalizācijas risinājumus pašvaldību funkcijās, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā, iedzīvotāju reģistrācijā un sociālo pakalpojumu administrēšanā.
LPS atzīmē, ka, neskatoties uz ilggadējo lietošanu, pašvaldības nav sistēmas īpašnieces un tām ik gadu jāsedz palielinātas uzturēšanas izmaksas. Pērn SIA "ZZ Dats" jau palielināja izmaksas 2025. gadam visām pašvaldībām līdz 30%, kas bija nepieredzēts pieaugums un radīja papildu administratīvos izdevumus pašvaldību budžetos.
Ja netiks atrisināta minētā problēma un pašvaldības būs spiestas atgriezties pie papīra dokumentu aprites, var tikt ievērojami paildzināta dokumentu un lēmumu pieņemšana pašvaldībās, brīdina LPS.
Pašvaldību organizācija arī atgādina par kiberdrošības incidentu, kas notika pērnā gada nogalē, kad plaša personu datu noplūde skāra visas pašvaldības un rezultējās ar Datu valsts inspekcijas rājienu un sodu. Neskatoties uz to, minētais komersants joprojām ir vienīgais pakalpojumu sniedzējs pašvaldību funkciju digitalizācijā, atzīmē LPS.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "ZZ Dats" reģistrēta 1995. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 40 000 eiro. Uzņēmuma 40% kapitāla daļu pieder Mārim Ziemam, kurš ir miris, 35% - Ingai Ziemai, bet 25% - Edžum Žeirim. Pērn uzņēmums strādājis ar 17,66 miljonu eiro apgrozījumu un 3,49 miljonu eiro peļņu.