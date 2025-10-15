“Lidl” samazinājis cenas vairāk nekā 100 produktiem
Mazumtirdzniecības uzņēmums “Lidl” samazinājis cenas vairāk nekā 100 ikdienā nepieciešamajiem produktiem un mājsaimniecības precēm. Uzņēmums sola, ka tuvākajās nedēļās cenu samazināšana turpināsies.
"Esam samazinājuši cenas būtiskākajām precēm un tām, kuras pircēji novērtē visvairāk – makaroniem, konservējumiem, mērcēm, mazgāšanas līdzekļiem, ķermeņa kopšanas līdzekļiem un citiem ikdienas produktiem. Kopumā vairāk nekā 100 produkti tagad ir pieejami par vēl zemākām cenām,” norāda Lidl Latvija” valdes loceklis un Iepirkumu departamenta vadītājs. Alekss Latore Garsija, piebilstot, ka tas ir nozīmīgs solis šajā laikā, kad Latvijas iedzīvotāji pievērš lielāku uzmanību saviem izdevumiem.
Cenas jau samazinātas dažādām pārtikas precēm, piemēram, konservējumiem, mērcēm, makaroniem, brokastu pārslām, tējai, olīveļļai un daudzām citām. Cenas samazinātas arī dažādiem sadzīves un tīrīšanas produktiem, kā arī personīgās higiēnas un ķermeņa kopšanas produktiem, piemēram, virtuves papīra dvieļi “Floralys” maksā tikai 1,99 eiro, skuvekļi vīriešiem “Cien Men” pieejami par 1,59 eiro, lūpu balzāms “Cien” iegādājams par nieka 0,77 eiro, bet gaisa atsvaidzinātāja rezerve “W5” maksā tikai 1,99 eiro.
Garsija norāda, ka “Lidl” privāto zīmolu produkti maksā mazāk, jo klientiem vairs nav jāmaksā par to reklāmu, iepakojumu vai citādi pazīstamu nosaukumu. "Daudzi mūsu privāto zīmolu produkti tiek ražoti tajās pašās rūpnīcās Latvijā vai ārvalstīs, kur arī labi zināmu zīmolu preces. Tāpēc to sastāvs un kvalitāte var būt tāda pati vai ļoti līdzīga, bet cena – ievērojami zemāka,” uzsver Garsija.