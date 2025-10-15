Latvijas kopējie nodokļu parādi sarukuši līdz 827,756 miljoniem eiro
Salīdzinot ar gada sākumu, Latvijas kopējie nodokļu parādi sarukuši par 2% līdz 827,756 miljoniem eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
Tostarp parādi valsts pamatbudžetam 2025. gada 1. oktobrī bija 336,968 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,1% mazāk nekā mēnesi iepriekš, parādi pašvaldību budžetiem veidoja 305,404 miljonus eiro, kas ir par 1,4% mazāk nekā mēnesi iepriekš, bet sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi bija 185,385 miljonu eiro apmērā, kas ir kritums par 1,1%.
Aktuālie parādi, kuriem tiek aprēķināta nokavējuma nauda, šogad 1. oktobrī veidoja 62,9% no kopējās parādu summas jeb 520,837 miljonus eiro.
Tāpat VID dati liecina, ka par nepiedzenamiem šogad 1. oktobrī bija atzīti parādi 1,516 miljonu eiro apmērā - šie parādi izveidojušies likvidējamiem uzņēmumiem līdz likvidācijas procedūras pabeigšanai.
Savukārt atbilstoši normatīviem par piedzenamiem šogad oktobra sākumā bija atzīti parādi 519,321 miljona eiro apmērā, tostarp par reāli piedzenamiem atzīti parādi 225,157 miljonu eiro apmērā, bet par reāli nepiedzenamiem - 294,164 miljonu eiro apmērā. No parādiem, kas atzīti par reāli nepiedzenamiem, par 294,098 miljoniem eiro parādniekiem nav naudas līdzekļu un mantas, uz ko vērst piedziņu, savukārt piedziņas noilgums iestājies parādiem 65 700 eiro apmērā.
Atmaksas termiņa pagarinājumi šogad 1. oktobrī bija piešķirti parādiem kopumā 96,037 miljonu eiro apmērā, kas ir par 0,5% mazāk nekā gada sākumā.
Savukārt apturēto parādu summa, kuriem pārtraukta nokavējuma naudas aprēķināšana, šogad oktobra sākumā bija 210,882 miljoni eiro - šo summu veidoja par maksātnespējīgiem atzītu uzņēmumu parādi.
2025. gada 1. janvārī Latvijā kopējie nodokļu parādi bija 844,276 miljonu eiro apmērā.