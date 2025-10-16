Huawei FreeBuds 7i - dzirdi un esi sadzirdēts
Starp darbu, sapulcēm, mācībām un ikdienas trokšņiem, kur paliek vieta mieram un tīrai skaņai? Aizvien vairāk cilvēku ikdienā meklē brīžus, kurus ikdienas darbu birumā pavadīt netraucēti, lai spētu koncentrēties svarīgākajam. Austiņas kļūst par neatņemamu ikdienas rīku, kas palīdz mācīties un uzturēt kontaktus ar draugiem pat trokšņainā vidē. Tieši šādos apstākļos Huawei FreeBuds 7i sniedz skaidru skaņu un uzticamu zvanu kvalitāti, padarot tās par ideālu palīgu darbam, atpūtai un ceļošanai.
Ir mainījies veids, kā mēs strādājam, mācāmies un pat ceļojam. Austiņas vairs nav tikai skaņas atskaņošanas ierīce – tās ir kļuvušas par tādu kā tiltu starp cilvēku un digitālo pasauli. Huawei FreeBuds 7i ir radītas tieši šai jaunajai realitātei, kur kustība, skaidra komunikācija un pielāgošanās mainīgiem apstākļiem ir būtiska ikdienas sastāvdaļa.
Jaunieši arvien biežāk piedalās lekcijās, grupu projektos vai darba sapulcēs attālināti. Huawei FreeBuds 7i nodrošina stabilu Bluetooth 5.4 savienojumu, kas ļauj vienlaikus pieslēgties divām ierīcēm – piemēram, klēpjdatoram un viedtālrunim. Tas nozīmē, ka var bez pārtraukuma pārslēgties starp mācību saturu un darba zvaniem, nezaudējot savienojumu vai skaņas kvalitāti.
Ceļojot – komforts un harmonija
Ir teiciens, ka “būt ceļā ir skaisti”, bet būsim atklāti – tas ir tiešām skaisti tikai tad, ja apkārtējie trokšņi nav skaļāki par savām domām. Ne velti tieši sabiedriskajā transportā vai lidmašīnās roka pati stiepjas pēc austiņām, kas slāpē apkārtējās skaņas, jo nereti tās ir skaļākas pat par mūziku, ko klausāmies.
"FreeBuds 7i spēj izfiltrēt līdz pat 90 dB apkārtējā trokšņa, tāpēc sarunas būs dzirdamas skaidri pat metro vai uz ielas. Tas sniedz pavisam jaunu klausīšanās un saziņas pieredzi," stāsta Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā Mikus Tillers. “FreeBuds 7i aprīkotas ar 11 mm četru magnētu dinamisko draiveri un ieguvušas Hi-Res sertifikāciju, kas spēj atskaņot bagātīgu skaņu visā frekvenču diapazonā – no 20 Hz līdz 40 kHz.”
Ceļojot ar sabiedrisko transportu vai gaidot lidostā, svarīga ir ne tikai skaņa, bet arī baterijas izturība. FreeBuds 7i piedāvā līdz pat 35 stundām mūzikas atskaņošanu ar uzlādes korpusu, bet vienas uzlādes laikā – līdz 8 stundām. Tas ļauj izmantot austiņas visas dienas garumā bez raizēm par uzlādi. Turklāt, pateicoties pārdomātajam dizainam, katra austiņa sver tikai 5,4 g – tās ir vieglas un ērti pārnēsājamas. Uzlādes korpuss ir noapaļots, ar spīdīgu pārklājumu, kas ne tikai izskatās eleganti, bet arī ērti ietilpst somā vai kabatā.
"Šīs austiņas ir radītas, lai pielāgotos mūsdienu cilvēka vajadzībām – tās ir vieglas, izturīgas, ar ilgu baterijas darbības laiku un viedām funkcijām, kas atvieglo ikdienu," uzsver Mikus Tillers.