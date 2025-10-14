EEZ un Norvēģijas grantos Latvijai būs pieejami 109,5 miljoni eiro
Norvēģijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāre Marija Varteresiāna un Latvijas finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) ceturtdien parakstīja saprašanās memorandus par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu ieviešanu līdz 2031. gadam, saskaņā ar ko Latvijai būs pieejams 109,5 miljonu eiro grantu atbalsts, aģentūru LETA informēja Finanšu ministrija (FM).
Jaunajā EEZ un Norvēģijas grantu periodā atbalstu plānots sniegt trīs prioritārajās jomās.
Vietējās attīstības un noturības stiprināšanā tiks ieguldīti 43 miljoni eiro. Šis atbalsts būs vērsts uz valsts drošības stiprināšanu, finansējumu ieguldot civilās aizsardzības infrastruktūrā jaunu patvertņu izveidei un esošo telpu pielāgošanai un aprīkošanai.
Tāpat finansējums paredzēts arī ģeneratoru iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu elektroapgādes nepārtrauktību kritiski svarīgu pakalpojumu nodrošināšanai ārstniecībās iestādēs un valsts sociālās aprūpes iestādēs.
Zaļajās inovācijās tiks ieguldīti 27,5 miljoni eiro, kas paredz atbalstu uzņēmējdarbībai un piesārņotu vietu sanācijai, savukārt 15 miljoni eiro tiks novirzīti korekcijas dienestu programmai - sieviešu cietuma būvniecībai, korekcijas dienestu stiprināšanai un rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar atkarībām no apreibinošām vielām.
Jaunajā periodā, tāpat kā iepriekšējā, tiks turpināts mērķēts ieguldījums Latvijas nevalstisko organizāciju (NVO) atbalstam, kopumā paredzot finansējumu aptuveni 10 miljonu eiro apmērā Pilsoniskās sadarbības fondam (iepriekšējā periodā Aktīvo iedzīvotāju fonds). Daļa finansējuma tiks paredzēts arī donorvalstu un nacionālo iestāžu riskā balstītu investīciju pārvaldības nodrošināšanai.
Tāpat kā iepriekšējā grantu periodā, šo fondu apsaimniekos donorvalstu - Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas - izraudzīti fonda apsaimniekotāji no Latvijas NVO sektora, kas būs tiešā donorvalstu pārraudzībā.
Saprašanās memorandos iekļauta informācija par paredzēto finanšu piešķīrumu, kurā izklāsta daudzgadu programmu veidošanas principus un pārvaldības un kontroles struktūras.
Pēc saprašanās memorandu parakstīšanas atbildīgajām nozaru ministrijām, sadarbojoties ar nozaru partneriem un donorvalstu programmu partneriem, trīs mēnešu laikā jāizstrādā programmu koncepcijas iesniegšanai donorvalstīm - saturiskie dokumenti, kurus nākamo divu mēnešu laikā donorvalstīs izvērtēs un uz kuru pamata donorvalstis nākamo četru mēnešu laikā izstrādās attiecīgās programmas līgumu, kas tiks divpusēji parakstīts starp Latvijas un donorvalstu pārstāvjiem, formāli uzsākot programmu ieviešanas posmu.
Vienlaikus FM skaidro, ka programmas pamatinformācija var mainīties programmas koncepcijas izstrādes procesā pēc konsultācijām ar NVO sektoru un donorvalstīm.
EEZ un Norvēģijas granti ir atbalsts, ko nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija ar mērķi veicināt vienlīdzīgāku Eiropu gan sociāli, gan ekonomiski un stiprināt sadarbību starp šīm valstīm Latviju.