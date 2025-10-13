Diplomātu izdienas pensijas gaida reformas - tiks paaugstināts pensionēšanās vecums un samazināts pensiju apmērs
Valdība pirmdien ārkārtas sēdē atbalstīja Ārlietu ministrijas (ĀM) priekšlikumu par pakāpeniskām izmaiņām diplomātu izdienas pensiju sistēmā, paredzot no 2027. gada 1. janvāra paaugstināt pensionēšanās vecumu un izdienas stāžu, samazināt pensiju apmēru, kā arī liegt šīs tiesības jaunajiem diplomātiem.
Saskaņā ar valdības apstiprināto plānu diplomātiem, kuriem 2027. gada 1. janvārī izdienas stāžs būs mazāks par 15 gadiem, minimālo pensionēšanās vecumu un stāžu pakāpeniski paaugstinās par pieciem gadiem - par sešiem mēnešiem ik gadu.
Tiem, kuru stāžs būs mazāks par desmit gadiem, pensiju aprēķinās no 120 mēnešu algas perioda, kas beidzas divus mēnešus pirms atbrīvošanas no amata. Šajā gadījumā minimālo pensijas apmēru samazinās par 20 procentpunktiem, bet maksimālo - par 10 procentpunktiem. Abiem lielumiem piemēros vēl papildu piecu procentpunktu samazinājumu, ja diplomātu atbrīvos no amata.
Reformas neskars tos diplomātus, kuriem tiesības uz izdienas pensiju iestāsies līdz 2027. gada 1. janvārim, kā arī tos, kuru izdienas stāžs pārsniegs 15 gadus. Šai grupai saglabāsies pašreizējais regulējums, izņemot to, ka pensijas aprēķinā vairs netiks iekļauti pēdējie divi mēneši pirms atbrīvošanas no amata.
Savukārt jaunajiem diplomātiem, kuri pirmo reizi iegūs diplomātisko rangu pēc 2027. gada 1. janvāra, tiesību uz izdienas pensiju vairs nebūs.
Vienlaikus tiks precizēta arī kārtība, paredzot, ka pensijas izmaksu pārtrauks, ja saņēmējs no jauna sāks darbu profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju. Atbrīvošanu no amata veselības dēļ neatkarīgi no vecuma plānots sasaistīt ar Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra arodslimību ārstu konsīlija lēmumu.
ĀM norāda, ka izmaiņas nepieciešamas budžeta ilgtspējas un taisnīguma apsvērumu dēļ. No 2011. līdz 2024. gadam izdienas pensiju saņēmēju skaits pieaudzis par 69,2%, sasniedzot 12 176 personas, bet valsts izdevumi gandrīz trīskāršojušies - līdz 115,9 miljoniem eiro gadā. Prognozēts, ka 2030. gadā šie izdevumi pārsniegs 200 miljonus eiro.