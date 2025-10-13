LTRK brīdina: jaunie grozījumi Ceļu satiksmes likumā var radīt nesamērīgas prasības tūristiem
Satiksmes ministrijas (SM) rosinātie grozījumi Ceļu satiksmes likumā par stingrāku vecuma pārbaudi, vadītāja apliecības esamību un alkohola vai citu apreibinošu vielu testu koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanai nerisina jautājumu par ārvalstu vadītāja apliecību pārbaudi, teikts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētāja Jāņa Endziņa vēstulē Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
Kā norāda Endziņš, tā kā nav vienotas datubāzes, vadītāja apliecību pārbaude nebūtu iespējama vai kļūtu nesamērīgi dārga tūristiem, kuri veido būtisku daļu no pakalpojuma lietotājiem.
Savukārt attiecībā uz reakcijas testiem viņš norāda, ka lielākais risks pastāv noteiktās nedēļas dienās un laikos. Līdzīgi kā Valsts policija mērķtiecīgi organizē reidus brīvdienu naktīs, LTRK aicina arī reakcijas testus piemērot tikai augstākā riska periodos. Kompromisa risinājums būtu ieviest reakcijas testus piektdienu un sestdienu naktīs, piemēram, laika posmā no pusnakts līdz plkst. 6 rītā. Šāds risinājums būtu mērķtiecīgāks un efektīvāk risinātu problēmu tās saknē, pausts vēstulē.
LTRK ieskatā būtu jāizvērtē, kā tiks uzglabāti un apstrādāti lietotāju reakcijas testu dati. Pastāv risks, ka šī informācija, kas netieši var norādīt uz personas veselības stāvokli vai noguruma pakāpi, varētu tikt izmantota neparedzētiem mērķiem, teikts vēstulē.
Līdztekus LTRK ieskatā lielāku uzmanību un resursus vajadzētu veltīt sabiedrības izglītošanas kampaņām par braukšanas reibumā bīstamību.
LTRK atzīmē, ka valsts līmenī jau ir ieviesta stingra politika attiecībā uz alkohola lietošanas ierobežojumiem. Tā kā nozare iepriekš ir izteikusi bažas par izvēlēto risinājumu piemērotību, būtu lietderīgi vispirms izvērtēt pieņemtā regulējuma ietekmi un rezultātus, un tikai pēc tam lemt par nepieciešamību ieviest papildu pasākumus, uzskata LTRK.
Kā vēstīts, tuvākajā laikā Saeimā trešajā lasījumā tiks skatīti Satiksmes ministrijas (SM) virzītie grozījumi Ceļu satiksmes likumā par stingrāku vecuma pārbaudi, vadītāja apliecības esamību un alkohola vai citu apreibinošu vielu testu koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanai.
Jau ziņots, ka ceturtdien, 2. oktobrī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) nolēma apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekoja pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja pēc divu 2012. gadā dzimušo meiteņu nāves, ar "Ride Mobility" aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
Piektdien PTAC informēja, ka centrs "Ride Mobility" piemēros administratīvo pārkāpumu sodu par darbības neapturēšanu atbilstoši PTAC aicinājumam.
PTAC aicinājusi visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus. Tāpat PTAC atgādināja, ka elektrisko skūteru un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.