Augustā preču eksporta vērtība pieauga par 2,5 %
2025. gada augustā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,31 miljardu eiro, kas faktiskajās cenās bija par 0,3 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 2,5 %, bet importa vērtība samazinājās par 1,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati.
Augustā Latvija eksportēja preces 1,54 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,77 miljardiem eiro.
Salīdzinājumā ar 2024. gada augustu ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 45,5 % līdz 46,5 %. Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro nevis to fizisko daudzumu.
Šā gada astoņos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 27,99 miljardus eiro – par 1 412,7 milj. eiro jeb 5,3 % vairāk nekā 2024. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 12,81 miljardu eiro (pieaugums par 451,5 milj. eiro jeb 3,7 %), bet importa – 15,18 miljardus eiro (pieaugums par 961,2 milj. eiro jeb 6,8 %).
Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2025. gada augustā salīdzinājumā ar 2024. gada augustu eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 6,7 % lielāka, bet importa vērtība – par 2,6 %. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 4,4 %, bet importa vērtība samazinājās par 3,8 %.
Svarīgākās izmaiņas eksportā 2025. gada augustā, salīdzinot ar 2024. gada augustu:
- minerālproduktu eksports lielāks par 20,1 milj. eiro jeb 20,8 %;
- satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports lielāks par 16,8 milj. eiro jeb 22,6 %;
- dzīvu dzīvnieku; dzīvnieku izcelsmes produktu eksports lielāks par 16,7 milj. eiro jeb 21 %;
- koka un tā izstrādājumu; kokogles eksports lielāks par 12,2 milj. eiro jeb 5,4 %;
- augu valsts produktu eksports mazāks par 25,8 milj. eiro jeb 19,2 %.
Svarīgākās izmaiņas importā 2025. gada augustā, salīdzinot ar 2024. gada augustu:
- mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports lielāks par 26,9 milj. eiro jeb 8,4 %;
- augu valsts produktu imports lielāks par 13,1 milj. eiro jeb 15,4 %;
- minerālproduktu imports mazāks par 43,5 milj. eiro jeb 17,5 %;
- ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports mazāks par 16,1 milj. eiro jeb 7,7 %;
- pārtikas rūpniecības ražojumu imports mazāks par 7,3 milj. eiro jeb 4,1 %.
Augustā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (19 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,6 %), Vācija (6,8 %) un Apvienotā Karaliste (6,4 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (23,3 % no importa kopapjoma), Vācija (12,2 %), Polija (11,4 %) un Igaunija (9,6 %).
Eksports uz Amerikas Savienotajām Valstīm 2025. gada augustā, salīdzinot ar 2024. gada augustu, samazinājās par 8,7 % un bija 30,7 milj. eiro. Samazinājumu galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksporta kritums par 2,9 milj. eiro. Imports no Amerikas Savienotajām Valstīm pieauga 4,3 reizes un bija 35,1 milj. eiro. Importa pieaugumu visvairāk ietekmēja mehānismu, mehānisko ierīču; elektroiekārtu un minerālproduktu importa pieaugums attiecīgi par 12,3 milj. eiro un 9,3 milj. eiro.
Piena pārstrādes produktu, putnu olu, medus eksporta kāpumu 2025. gada augustā salīdzinājumā ar 2024. gada augustu visvairāk ietekmēja sūkalu eksporta pieaugums par 0,4 milj. eiro jeb 21,6 %. Savukārt eļļas augu sēklu un eļļas augu augļu eksporta samazinājumu visvairāk ietekmēja rapšu vai ripšu sēklu eksporta kritums par 4,4 milj. eiro jeb 9,9 %. Salīdzinot ar 2025. gada jūliju, 2025. gada augustā rapšu vai ripšu sēklu eksports pieauga par 40,3 milj. eiro, veicinot eļļas augu sēklu un eļļas augu augļu preču grupas pieaugumu šajā periodā.
Sauszemes transporta līdzekļu, to daļu importa kāpumu 2025. gada augustā salīdzinājumā ar 2024. gada augustu visvairāk ietekmēja vieglo automobiļu importa pieaugums par 13,3 milj. eiro jeb 16,7 %. Savukārt minerālā kurināmā, nafta un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja elektroenerģijas un dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums attiecīgi par 16,3 milj. eiro un 15,6 milj. eiro.
2025. gada augustā Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 113 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 51 valsti.
2025. gada augustā salīdzinājumā ar 2024. gada augustu Eiropas Savienības valstu īpatsvars kopējā eksporta vērtībā pieauga par 0,8 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā par 0,7 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 0,2 procentpunktiem, bet importā par 1,7 procentpunktiem.
2025. gada augustā, salīdzinot ar 2024. gada augustu, eksports uz Krievijas Federāciju pieauga par 5,1 % un veidoja 92,1 milj. eiro. Pieaugumu visvairāk ietekmēja apavu, galvassegu, lietussargu un tamlīdzīgu izstrādājumu eksporta kāpums par 4,3 milj. eiro jeb 82 %. Tomēr bija vērojams eksporta samazinājums tādām preču grupām kā mehānismiem, mehāniskajām ierīcēm un elektroiekārtām (-1,9 milj. eiro) un dzīviem dzīvniekiem; dzīvnieku izcelsmes produktiem (-1,2 milj. eiro). Imports šajā periodā no Krievijas Federācijas samazinājās par 83,4 % un veidoja 3,4 milj. eiro. Importa samazinājumu galvenokārt ietekmēja minerālproduktu importa kritums par 17,1 milj. eiro jeb 98,9 %.
Eksports uz Ukrainu samazinājās par 28,7 % un bija 18,6 milj. eiro. Kritumu galvenokārt ietekmēja mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksporta samazinājums par 0,8 milj. eiro jeb 24,3 %. Imports no Ukrainas samazinājās par 25,8 % un bija 18 milj. eiro. Samazinājumu galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa kritums par 4,6 milj. eiro jeb 60,9 %.
Eksports uz Baltkrieviju samazinājās par 10 % un bija 12 milj. eiro. Samazinājumu galvenokārt ietekmēja papīra masas no koksnes; papīra vai kartona un to izstrādājumu eksporta samazinājums par 2 milj. eiro. Imports no Baltkrievijas samazinājās par 73,4 % un bija 2,5 milj. eiro. Importa samazinājumu no Baltkrievijas visvairāk ietekmēja dzīvnieku vai augu tauku un eļļu importa samazinājums par 1,5 milj. eiro.
Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.