Latvijā jauns elektroauto uzlādes tīkls! To atklāj “VIADA Baltija” un “Elektrum Drive”
“VIADA Baltija” un “Elektrum Drive” atklāj kopīgi izveidoto elektroauto uzlādes tīklu, kas aptver lielākās Latvijas pilsētas drošai braukšanai ar elektroauto. ...
FOTO: Latvijā jauns elektroauto uzlādes tīkls! To atklāj “VIADA Baltija” un “Elektrum Drive”
“VIADA Baltija” un “Elektrum Drive” atklāj kopīgi izveidoto elektroauto uzlādes tīklu, kas aptver lielākās Latvijas pilsētas drošai braukšanai ar elektroauto.
Tādējādi tiek veicināta ilgtspējīga mobilitāte Latvijā, būtiski uzlabojot elektroauto uzlādes pieejamību visā valstī. Tīklā plānotas 134 pieslēgvietas līdz 2030. gadam.
Latvijas jaunais elektroauto uzlādes tīkls, kas pieejams “VIADA” degvielas uzpildes stacijās, jau no vasaras nodrošina ātru un ērtu uzlādi trīs stacijās ar 12 pieslēgvietām. Tīkla pieejamība ir svarīga ne tikai no praktiskā viedokļa – jo vairāk staciju, jo pārliecinātāk tālā ceļā var justies elektroauto lietotājs jeb tas palīdz mazināt t.s. uzlādes trauksmi. Tāpēc stacijas koncentrējas ne tikai Rīgā, kur ir vislielākā elektroauto koncentrācija, bet arī vienmērīgi visā Latvijā.
Šobrīd ir izbūvētas trīs stacijas ar 12 pieslēgvietām no plānotā “Elektrum Drive” un “VIADA” 134 pieslēgvietu 55 uzlādes stacijās tīkla. Līdz 2030. gadam jaunās stacijas būs gan lielākajās pilsētās – Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jūrmalā, Jelgavā, Valmierā, gan reģionālajos centros, tostarp Aizkrauklē, Ludzā, Jēkabpilī un citviet.
11 no jaunajām uzlādes vietām sasniegs 600 kW jaudu, kas ļaus nodrošināt īpaši ātru uzlādi, un šie projekti tiek īstenoti ar ES CEF līdzfinansējumu. Kopumā tiks piedāvātas dažādas jaudas no 100 līdz 300 kW, lai atbilstu dažādām lietotāju vajadzībām.
“Katrs elektroauto uzlādes tīkls ir ieguvums, pie tam – vairākām pusēm. Tas ir ieguvums attīstītājam - gan no ekonomiskā, gan tēla viedokļa, lietotājam – drošībai un pārliecībai ceļā, mums – izaugsmei un pakalpojuma attīstībai, un beidzamais, bet ne mazsvarīgākais – visiem kopā tīrākai un videi draudzīgākai satiksmei,” norāda Ansis Valdovskis, AS "Latvenergo" Baltijas elektrotransporta uzlādes direktors.
"Manuprāt, lielākais uzdevums būs sabiedrībai veikt paradumu maiņu. Izprotot, ka elektroauto ir nākotne, būs nepieciešams adaptēties pie jaunā procesa, kas būs uzlāde, nevis bākas piepildīšana. Ar laiku zudīs emocionāli aizspriedumi par to, ka ar elektroauto var nobraukt mazāku distanci un, ka tie ir kaut kas ekskluzīvs, nepieejams. Ja runājam par Latviju, jaunā paaudze, jaunieši uz šo jau skatās pavisam citādi. Viņiem elektroauto ir pašsaprotams nākamais solis - personīgā transporta tehnoloģiju, paradumu attīstības posms," sarunā ar Jauns.lv pauda AS "Latvenergo" valdes locekle Ilvija Boreiko.
"VIADA Baltija” vienmēr ir bijusi orientēta uz klientu ērtībām un vajadzībām, tāpēc šis projekts ir loģisks solis un turpinājums mūsu attīstībai – piedāvāt modernus, videi draudzīgus un nākotnei atbilstošus risinājumus.
Ar šo projektu “VIADA Baltija” stiprina savu apņemšanos būt mūsdienīgam un ilgtspējīgam uzņēmumam, kas rūpējas par klientu nākotnes vajadzībām. Mēs ticam, ka elektromobilitāte Latvijā turpinās attīstīties,” uzsver “VIADA Baltija” valdes locekle Inese Ulmane.
“Elektrum Drive” pēdējo mēnešu laikā paplašinājis savu tīklu ar vairāk nekā 100 jaunām pieslēgvietām Baltijā, un šobrīd kopumā pieejamas jau vairāk nekā 1000 pieslēgvietas. Uzņēmuma mērķis ir līdz gada beigām sasniegt 1200 uzlādes pieslēgvietas.