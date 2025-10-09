Pēc 20 gadiem atgriezies vēsturisks nakts vilciens no Viļņas uz Tallinu caur Rīgu
Pēc 20 gadu pārtraukuma kursēja vēsturisks nakts vilciens no Viļņas caur Rīgu uz Tallinu.
FOTO: vēsturisks mirklis - nakts vilciens no Viļņas pēc 20 gadu pārtraukuma savieno visas trīs Baltijas valstis
Pēc 20 gadu pārtraukuma, kas šķitis kā ilgs laiks, lai atjaunotu kādreizējo satiksmi starp Baltijas galvaspilsētām, atgriezās vēsturisks nakts vilciens, kas savieno Viļņu, Rīgu un Tallinu.
Lietuvas futbola izlases līdzjutēji ar šo vilcienu devās uz UEFA kvalifikācijas spēli Somija–Lietuva, kas norisināsies Helsinkos. Kā norāda AS "Pasažieru vilciens", šis ir vienreizējs brauciens, kas simbolizē Baltijas valstu pārvadātāju sadarbību – starp Vivi un LTG Link un Elron.
Nakts vilcienu ar ērtām guļvietām, ēdināšanu un 180 sēdvietām piecos vagonos nodrošina LTG Link.
Vivi un Elron ir partneri, kas uzņem nakts vilcienu, nodrošinot vilcienu vadītājus un citu tehnisko atbalstu. Vilcienu Latvijas teritorijā pavada Vivi vilciena vadītājs instruktors Česlavs Cvetkovs. Fani dosies atpakaļceļā no Tallinas 10. oktobrī pēc pusnakts un Viļņā vilciens ieradīsies jau pusdienlaikā.
Pēdējo reizi nakts vilciens starp visām trim Baltijas valstīm kursēja 1997. gadā.
Kopš šī gada 6. janvāra Vivi, LTG Link un Elron piedāvā pasažieriem savienotos reisus maršrutā Tallina–Tartu–Rīga–Viļņa.