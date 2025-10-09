ASV lielākās bankas vadītājs brīdina par iespējamu ASV akciju tirgus sabrukumu
ASV lielākās bankas "JPMorgan Chase" vadītājs Džeimijs Daimons brīdina par iespējamu tuvojošos satricinājumu ASV akciju tirgū.
Dimons medijam "BBC" norādīja, ka pastāv paaugstināts risks, ka ASV akciju tirgi ir pārkarsuši un, viņaprāt, akciju tirgus korekcija varētu būt gaidāma nākamo 6-12 mēnešu laikā. "Es par to uztraucos daudz vairāk nekā citi. Ir daudz parametru, kas akciju tirgos rada nenoteiktības atmosfēru," viņš sacīja, norādot uz tādiem riska faktoriem kā ģeopolitiskā vide, fiskālie izdevumi un pasaules remilitarizācija.
"Visi šie faktori rada daudz jautājumu, uz kuriem šobrīd grūti atbildēt. Tāpēc es uzskatu, ka nenoteiktības līmenim vajadzētu būt augstākam nekā parasti," viņš piebilda.
Runājot par investīcijām mākslīgajā intelektā (MI), kas pēdējos gados veicinājušas izaugsmi akciju tirgos, Dimons norāda, ka "viņaprāt MI kopumā atmaksāsies". "Tāpat kā automašīnas kopumā atmaksājās un televizori kopumā atmaksājās, taču lielākajai daļai cilvēku, kas tajos iegulda, neveicās labi." Viņš piebilda, ka arī daļa no ieguldītās naudas mākslīgajā intelektā "iespējams, tiks zaudēta".
"ASV jāiegulda aizsardzībā, nevis jāpaļaujas uz kriptovalūtu!"
Dimons norāda, ka, viņaprāt, pēdējā laikā pastiprināti aktualizējies jautājums par globālo drošību. Savā vēstulē akcionāriem šī gada sākumā viņš brīdināja, ka gadījumā, ja sāktos karš Dienvidķīnas jūrā, ASV raķetes beigtos tikai septiņu dienu laikā.
Daimons norāda, ka, lai cīnītos ar šo riska faktoru, valstīm būtu nopietni jādomā par saviem militārajiem ieguldījumiem. “Cilvēki runā par to, ka vajadzētu uzkrāt kriptovalūtu, bet es vienmēr saku – mums jākrāj lodītes, ieroči un bumbas,” viņš uzsvēra, piebilstot, ka viņš labāk izvēlas drošību nekā risku dzīvot neaizsargātā pasaulē.
Vēl viens būtisks riska faktors, pēc Daimona domām, ir draudi ASV centrālās bankas Federālo rezervju neatkarībai. Viņš norādīja, ka ASV centrālās bankas neatkarība ir svarīga, taču piebilda, ka ir gatavs ticēt Trampam "uz vārda", ka "viņš neiejauksies tās darbībā".
Jāpiebilst, ka Tramps pašreizējo centrālās bankas vadītāju Džeromu Pauelu nodēvējis par "idiotu", vainojot viņu tajā, ka Pauels nepiekrita pazemināt procentu likmes. "Procentu likmju pazemināšana šajā brīdī veicinātu inflāciju ASV, bet to paaugstināšana paātrinātu jau esošo ekonomikas palēnināšanos un samazinātu nodarbinātību. Tāpēc tiek saglabāts esošais stāvoklis," uz Trampa komentāriem atbildēja Pauels.
ASV kļūst par mazāk uzticamu partneri, bet Eiropa sāk rīkoties
Daimons atzina, ka ASV pēdējos gados kļuvušas par "mazliet mazāk uzticamu" partneri starptautiskajā politikā. Tomēr viņš piebilda, ka dažas no Trampa administrācijas rīcībām ir kalpojušas kā katalizators Eiropai, mudinot to ieguldīt vairāk līdzekļu NATO un savas ekonomiskās konkurētspējas palielināšanā.
Daimons arī atklāja, ka, viņaprāt, ASV un Indijas starpā jāpalielina tirdzniecības saites, un jāsamazina papildu tarifi, kuri tika Indijai piemēroti par tirgošanos ar Krieviju, un jo sevišķi naftas iegādi no agresorvalsts. “Es esmu runājis ar vairākiem Trampa administrācijas pārstāvjiem, kuri apgalvo, ka vēlas to panākt – un man ir teikts, ka tas tiks izdarīts,” norāda bankas vadītājs.
Jautāts par savām politiskajām ambīcijām, Dimons norādīja, ka viņa uzmanības lokā ir bankas "JP Morgan" attīstība. "Bet ja jūs man piešķirtu prezidenta amatu, es to pieņemtu," viņš jokoja. "Es domāju, ka es paveiktu labu darbu."