Latvijas uzņēmēji dodas tirdzniecības misijā uz ASV - mērķis stiprināt eksportu un investīcijas duālā pielietojuma un aizsardzības industrijā
No 13. līdz 17. oktobrim ekonomikas ministra Viktora Valaiņa vadībā uz Vašingtonu dosies Latvijas uzņēmēju delegācija aptuveni 50 cilvēku sastāvā, lai piedalītos vienā no lielākajām aizsardzības industrijas izstādēm “AUSA Annual Meeting & Exposition”, kā arī Latvijas-Amerikas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras (LACC) konferencē “Spotlight Latvia”.
Misijas fokuss ir uz aizsardzības, enerģētikas un IKT industrijas uzņēmumiem un tās galvenais mērķis ir kāpināt Latvijas duālā pielietojuma un aizsardzības industrijas eksportu uz Ziemeļameriku kā arī tuvāko trīs gadu laikā piesaistīt investīciju projektus 1 miljarda eiro apmērā.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver: “Mērķis ir Latvijas aizsardzības industrijas eksporta pieaugumu uz ASV palielināt vismaz par 20% trīs gadu laikā. Šī misija ir solis, lai Latvija piesaistītu vismaz 1 miljardu eiro jaunu investīciju aizsardzības, enerģētikas un augsto tehnoloģiju nozarēs. ASV ir mūsu stratēģiskais partneris gan drošības, gan ekonomikas jomā, un tieši tagad ir īstais brīdis stiprināt šo sadarbību. Latvijas uzņēmumi piedāvā pasaules līmeņa risinājumus dronu tehnoloģijās, kiberdrošībā un zaļajā enerģētikā, un mēs vēlamies, lai šie risinājumi tiktu izmantoti arī ASV tirgū. Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija kļūst par Baltijas inovāciju un tehnoloģiju centru duālā pielietojuma industrijai, kur top gan jaunas ražošanas jaudas, gan pētniecības projekti ar globālu ietekmi.”
Plaša programma un augsta līmeņa kontakti
Tirdzniecības misija iesāksies ar uzņēmumu dalību izstādē AUSA Annual Meeting & Exposition Vašingtonā. Tā ir viena no nozīmīgākajām aizsardzības nozares izstādēm pasaulē un pulcēs vairāk nekā 700 dalībnieku no desmitiem valstu. Izstādē un individuālajās tikšanās piedalīsies gan Latvijas, gan ASV politiķi un uzņēmumu vadītāji, kā arī notiks dažādi tīklošanās pasākumi ar potenciālajiem investoriem.
Īpašu nozīmi misijā piešķir arī biznesa forums “Spotlight Latvia”. Latvijas Amerikas Tirdzniecības kamera (LACC) veido šo konferenci kā nozīmīgu platformu, kurā stratēģiskas diskusijas par Latvijas un Amerikas drošības tēmām tiecas pārvērsties par praktisku rīcības plānu. Konferences programmā paredzētas padziļinātas paneļdiskusijas, kas aptvers tādas tēmas kā dronu tehnoloģijas, bruņojuma ražošana, kiberdrošība, kritisko infrastruktūru noturība, un Baltijas valstu–Ziemeļamerikas sadarbības stiprināšana drošības sektorā. Starp dalībniekiem būs tādas pasaules līmeņa kompānijas kā “Nvidia”, “Google”, “Meta”, “Anduril”, “Palantir”, kā arī Latvijā pazīstami uzņēmumi – “LMT”, “Belss”, “SAF Tehnika”, “Edge Autonomy” u.c.
Konferencē “Spotlight Latvia” piedalīsies arī Eiropas Komisijas ekonomikas un produktivitātes komisārs Valdis Dombrovskis, Finanšu ministrs Arvils Ašeradens un Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
Latvijas priekšrocības un Ziemeļamerikas tirgus potenciāls
“Ziemeļamerika ir stratēģiski nozīmīgs tirgus Latvijas uzņēmumiem gan eksporta paplašināšanas, gan investīciju piesaistes ziņā. Īpaši tas attiecas uz aizsardzības, kiberdrošības un dronu tehnoloģijām, kur Latvija jau ir izveidojusi spēcīgas kompetences un konkurētspējīgus uzņēmumus. Šī misija dos iespēju Latvijas uzņēmumiem nostiprināt pozīcijas ASV tirgū un piesaistīt partnerus augstas pievienotās vērtības projektiem,” norāda Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere.
Latvija šobrīd ir viena no vadošajām pasaulē pēc dronu kompāniju skaita uz 1000 iedzīvotājiem, un mūsu uzņēmumi izstrādā gan jaunākās paaudzes bezpilota lidaparātus, gan mākslīgā intelekta un kiberdrošības risinājumus.
Spotlight Latvia – no idejas līdz ietekmīgam notikumam
Latvijas-Amerikas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras (LACC) līdzpriekšsēdētājs Jānis Bergs uzsver, ka šī būs līdz šim vērienīgākā Latvijas biznesa konference ASV: “Latvija ir kļuvusi par paraugu, kā maza valsts ar inovatīvu pieeju un augstas raudzes speciālistiem spēj piedāvāt risinājumus, kas interesē lielākos pasaules tirgus. Šis ir nozīmīgs solis, lai Latvija tiktu uztverta kā nopietns partneris Ziemeļamerikas biznesa un drošības vidē. Īpaši svarīgi ir izmantot pašreizējo brīdi.” Bergs atgādina, ka LACC ir kļuvusi par ietekmīgu organizāciju ar vairāk nekā 150 biedriem un ar aktīvām reģionālajām kopienām visā pasaulē. Konferences laikā pirmo reizi tiks prezentēts Latvijas–ASV biznesa pārskats, kas apkopos vairāk nekā 50 Latvijas uzņēmumu pieredzi un sniegumu ASV tirgū.
Latvijas preču un pakalpojumu eksports uz ASV 2024. gadā sasniedza 991,5 milj. eiro, kas ir par 3% vairāk nekā 2023. gadā. ASV uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā 2025. gadā ir 392 milj. eiro.
Latvijas delegācijā iekļautie uzņēmumi un organizācijas: Valsts aizsardzības korporācija, “Latvenergo”, “Edge Autonomy Riga”, “Oruga”, “ZAB” Ellex Kļaviņš, LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDS, Latvijas Universitāte, “Defence Partnership Latvia, “SILMOR”, Latvijas Eksportētāju Asociācija "The Red Jackets”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, “Baltic Bullets”, “Latitude Construction”, “BELSS”, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, Ludzas Bio-Enerģija, “MN TECH”, “SAPRA”, “Deep Space Energy”, “SAF”, RTU/Rīga Business School, “Amber Hill Studio”, “Emergn”, “SPIGULIS & KUKAINIS” Law Office, “PRIMEKSS”, “Ernst&Young Baltic”, RIX, “ZAB Eversheds Sutherland” Bitāns, “Frankenburg”, “LMT”, “Data Crunch”.
Tirdzniecības misiju organizē Ekonomikas ministrija un LIAA sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV un Latvijas-Amerikas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameru.
Tirdzniecības misija tiek īstenota ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.