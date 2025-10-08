Atlaides, kas tikai izskatās kā atlaides - PTAC brīdina par maldinošām reklāmām e-veikalos
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) šī gada vasaras periodā (30. jūnijs līdz 1. septembris) veica monitorēšanu 10 Latvijas e-komercijas vietnēs, piemēram, bērnu preču, optikas, mēbeļu, sadzīves tehnikas, elektronikas, sporta preču un citos interneta veikalos. Izpētes mērķis bija pārbaudīt, vai šajos veikalos atlaides piemēro godīgi un vai patērētājus nemaldina.
Novērošanas laikā tika analizēti 5510 cenu piedāvājumi 100 dažādām precēm, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai tiek ievēroti 30 dienu zemākās cenas noteikumi un vai atlaides netiek mākslīgi “izstieptas”.
PTAC konstatēja, ka būtisku pārkāpumu nebija, taču fiksēti šādi gadījumi:
- 48 gadījumi, kad nebija ievēroti 30 dienu zemākās cenas noteikumi;
- 4 gadījumi, kad atlaides laikā mainīta pārdošanas cena;
- 1 gadījums, kad atlaides laikā mainīta sākotnējā cena;
- vairākās vietās atlaides turpinājās vairāk nekā 50 dienas, faktiski padarot “akcijas cenu” par regulāro.
Salīdzinot ar iepriekšējo monitoringu (2024. gada decembris–2025. gada maijs), pārkāpumu skaits ir samazinājies: tad tika konstatēti 97 gadījumi ar 30 dienu zemākās cenas noteikumu neievērošanu un vairāk nekā 60 gadījumi, kad cenas mainītas akcijas laikā.
PTAC norāda, ka, lai gan situācija uzlabojusies, problēmas e-komercijā nav pilnībā novērstas. Tāpēc uzraudzība turpināsies, īpaši ilgstošos periodos un lielākajos interneta veikalos, tostarp “Melnās piektdienas”, Ziemassvētku un Jaunā gada iepirkšanās sezonās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta populārākajām precēm, kur regulāra uzraudzība ir būtiska patērētāju interešu aizsardzībai.
PTAC arī informē, ka par konstatētajiem novērojumiem patērētāji tiks regulāri informēti, bet nopietnu pārkāpumu gadījumā tiks izvērtēta administratīvo lietu uzsākšana.