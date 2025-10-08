Auto un tehnoloģijas
Šodien 09:41
Jaunā "Nissan Micra" elektromobiļa pirmais izmēģinājums
Vizuāli sestās paaudzes "Nissan Micra", kas kļuvusi par 100% elektromobili, kopēs nu jau labi pazīstamo alianses partnera Renault 5 modeli. TV Autoziņu komanda devās uz Nīderlandi, lai notestētu jauno japāņu mazauto.
Tikai īpašā zilā virsbūves krāsa, 18 collu diski ar dažādiem zīmējumiem, un priekšējie lukturi, kas eleganti izskatīsies un vienlaikus atgādinās par Nissan vēsturi būs jaunās Micra firmas zīme. Viss pārējais pa taisno ir pārņemts no Renault 5.
Jaunā Nissan Micra pie mums ieradīsies 2026. gada februārī, bet līdz tam uzzināsim jaunā modeļa cenas.
Divu ietilpību baterijas nodrošina vairāk nekā 400 km lielu sniedzamību, visbeidzot jaunā Micra leposies ar azartiskām braukšanas manierēm.