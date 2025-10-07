Saeima varētu samazināt atsevišķus izdevumus, lai stiprinātu finansējumu trūkstošās jomās
Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) pieļauj, ka parlamentā varētu tikt veiktas izmaiņas valdības apstiprinātajā 2026.gada valsts budžeta projektā, liecina viņas paustais otrdien preses konferencē pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Mieriņa norādīja, ka ar Valsts prezidentu pārrunātas iespējas samazināt atsevišķus izdevumus, lai ietaupītos līdzekļus novirzītu jomām, kur finansējuma trūkst, piemēram, veselības aprūpei.
Viņa uzsvēra, ka šādas izmaiņas būs atkarīgas no deputātu gribas izmantot savas tiesības pārskatīt budžeta pozīcijas.
Tāpat Mieriņa pieļāva, ka Saeima varētu izvērtēt arī neatkarīgo iestāžu izdevumus. Saeimas priekšsēdētājas ieskatā arī tās, solidarizēties ar pārējo valsts pārvaldi, daļēji varētu samazināt budžeta tēriņus.
Jau rakstīts, ka valdība nākamā gada valsts budžetu parlamentam iesniegs 15.oktobrī, un nākamajā dienā, 16.oktobrī, plkst.9 paredzēta Saeimas ārkārtas sēde, kurā skatīs budžetu un pavadošos likumprojektus.
Pirmais budžeta lasījums paredzēts 5.novembrī, bet otrā lasījuma debates plānots sākt 3.decembrī, turpinot darbu arī 4.decembrī un 5.decembrī.