Latvijā licencēto azartspēļu biedrība: paaugstinot nodokļu likmes spēļu zālēm un automātiem, budžeta ieņēmumi saruks
Latvijā licencēto azartspēļu biedrības (LLAB) pārstāvis un SIA “Olympic Casino Latvia” valdes priekšsēdētājs Juris Celmārs uzsver, ka, paaugstinot nodokļu likmes spēļu zālēm un automātiem, valsts budžeta ieņēmumi saruks, nevis palielināsies, komentējot ieceri no nākamā gada palielināt azartspēļu nodokļa likmi.
LLAB prognozē, ka līdz ar nodokļu likmju pieaugumu 2026. gadā varētu tikt slēgtas vēl vairāk nekā 20 spēļu zāles un desmit kāršu vai ruletes galdi. Nodokļu ieņēmumi šajā segmentā saruks par aptuveni 2,5 miljoniem eiro, nevis pieaugs, kā to prognozē Finanšu ministrija (FM).
Viņi min, ka nodoklis azartspēļu zālēm un automātiem 2024. gada sākumā tika paaugstināts par 20%, rezultātā kopš 2024. gada līdz šim brīdim aizvērtas 24 azartspēļu zāles. Kopumā 20 gadu laikā Latvijā spēļu zāļu skaits ir sarucis par vairāk nekā 70% - no 327 zālēm 2005. gadā līdz 168 šī gada jūnijā.
LLAB norāda, ka jauns nodokļu likmju palielinājums ar 2026.gada janvāri tiek īstenots bez jebkādām konsultācijām ar nozari un nerēķinoties ar investoriem un uzņēmējiem. Tā rezultātā ne tikai nav ievēroti labas pārvaldības principi, bet arī izteiktas maldinošas prognozes par nodokļu izmaiņu ietekmi uz budžeta ieņēmumiem. Tās veiktas, nerēķinoties ar tirgus noteikumiem un tendencēm - klātienes segmenta apgrozījuma samazinājumu un spēļu zāļu skaita kritumu.
Līdz ar spēļu zāļu skaita samazināšanos konsekventi sarūk arī spēļu automātu skaits. 2024. gada 1. janvārī Latvijā kopā tika reģistrēti 4916 azartspēļu automāti, bet uz 2025. gada 1. septembri Latvijā reģistrēto azartspēļu automātu skaits ir 4037. Nepilnu divu gadu laikā azartspēļu automātu skaits ir samazinājies par 879 automātiem, norāda LLAB.
Tāpat LLAB informē, ka mazinās arī klātienes azartspēļu operatoru ieņēmumi, jo spēlētāji arvien biežāk izvēlas interaktīvās azartspēļu izklaides. Ieņēmumi no azartspēļu automātiem šī gada pirmajā pusgadā ir sarukuši par 12%. 2024.gada pirmajā pusgadā tie bija 62,5 miljoni eiro, bet 2025. gada pirmajā pusgadā - 55 miljoni. Arī ieņēmumi no spēļu galdiem (rulete, kārtis) ir sarukuši no 5,4 miljoniem eiro pērn līdz 4,7 miljoniem eiro šī gada pirmajā pusgadā, samazinājums ir par 12,5%.
LLAB apvieno 11 azartspēļu organizatorus, kas ir saņēmuši licenci azartspēļu organizēšanai Latvijā - gan interaktīvo azartspēļu, gan klātienes spēļu zāļu un kazino operatoru.
Asociācijas mērķis ir pārstāvēt nozari, uzturot konstruktīvu komunikāciju ar valsts pārvaldes institūcijām, sniegt nozares vienotu viedokli un priekšlikumus likumdošanas procesos.
Jau ziņots, ka valdība 22.septembrī atbalstīja akcīzes nodokļa alkoholam un tabakai, kā arī azartspēļu nodokļa paaugstināšanu no nākamā gada.
Lai nodrošinātu papildu ieņēmumus valsts budžetā, sākot no 2026. gada 1. janvāra, paredzēts paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi par katru azartspēļu automātu no 6204 eiro uz 7440 eiro gadā, bet ruletei, kā arī kāršu un kauliņu spēlei, par katru galdu no 33 696 eiro uz 40 440 eiro gadā.
Azartspēļu nodokļa likmi veiksmes spēlei pa tālruni, kā arī totalizatoram un derībām, paredzēts paaugstināt no 15% līdz 18% no šo spēļu organizēšanas ieņēmumiem, azartspēļu nodokļa likmi bingo plānots celt no 10% līdz 12%, bet azartspēļu nodokļa likmi interaktīvajām azartspēlēm - no 12% līdz 15%.
FM plāno, ka šīs izmaiņas dos papildu 9,2 miljonus eiro ieņēmumus, tostarp valsts budžetam 9,025 miljonus eiro, bet pašvaldību budžetiem - 175 000 eiro.