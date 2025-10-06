FOTO: Lietuvā uzsākta "Rail Baltica" sliežu ceļa izbūve
Lietuvas Jonavas rajonā oficiāli sākta "Rail Baltica" sliežu ceļa izbūve, kas iezīmē nozīmīgu nākamo soli Eiropas standarta platuma (1435 mm) dzelzceļa attīstībā Lietuvā.
Šis būvniecības posms ir viens no redzamākajiem projekta attīstības rādītājiem – līdz šī gada beigām plānots pabeigt 8,8 kilometru garu sliežu ceļa posmu starp Šveicarijas un Žeimju apdzīvotajām vietām. Katrs sliežu posms, kura garums ir 25 metri, tiks savienots un precīzi izlīdzināts, izmantojot modernākās tehnoloģijas, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību starptautiskajiem standartiem. Lai veiktu šos darbus, Lietuvas valsts projekta īstenotājs "LTG Infra" ir iegādājies 86 200 tonnas šķembu, 29 500 dzelzsbetona gulšņu un 42 kilometrus sliežu.
„Dzelzceļa būvniecība pāriet no plānošanas uz reālu darbu – no vīzijas uz sliežu klāšanu. "Rail Baltica" nav tikai mūsdienīgs transporta projekts, bet arī drošības garants visam Baltijas reģionam. Katrs Eiropas dzelzceļa posms stiprinās mūsu valsts un Eiropas Savienības austrumu robežas drošību, nodrošinot, ka Lietuvas iedzīvotājiem ir ātri un ērti savienojumi ar Rietumeiropu,” uzsver Lietuvas satiksmes un sakaru ministrs Juras Tamiņskas.
„Teritoriālā plānošana, projektēšana un sagatavošanās darbi aizņem ievērojamu projekta īstenošanas laika daļu. Taču būvniecība – īpaši sliežu ieklāšana – ir posms, kas virzās strauji uz priekšu. Lietuvas prioritāte šobrīd ir saglabāt pagājušajā gadā sasniegto tempu un turpināt progresu tikpat dinamiski,” uzsver "LTG" grupas izpilddirektors Egīdijs Lazausks.
Bet "LTG Infra" izpilddirektors Vītis Žalims uzsver, ka „katrs ieguldītais eiro valstij atnes vismaz divu eiro atdevi". "Tas ir ilgtspējīgs ieguldījums ekonomikā, kas ilgtermiņā sniedz ieguvumus ne tikai sabiedrībai, bet arī nodarbinātībai, tūrismam un dažādiem uzņēmējdarbības sektoriem," uzsver Žalims.
Līgums par sliežu izbūvi posmā Šveicarija–Žeimiai tika piešķirts Vācijas uzņēmumu apvienībai "Leonhard Weiss GmbH & Co. KG" un Igaunijas uzņēmumam "Leonhard Weiss OÜ". Līguma vērtība ir 13,9 miljoni eiro neieskaitot PVN. Pēc sliežu ceļa izbūves pabeigšanas tiks uzsākta ātrgaitas dzelzceļa elektrifikācija. Šī gada septembrī trīs Baltijas valstis un kopuzņēmums "RB Rail" AS parakstīja līdz šim lielāko elektrifikācijas līgumu reģionā ar uzņēmumu "COBELEC Rail Baltic"a, kura vērtība ir 1,77 miljardi eiro bez PVN.
Rail Baltica projekta progress šobrīd
"Rail Baltica" projekts ir pārgājis pilna mēroga būvniecības fāzē Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kur aktīvi norit darbi pie galvenās līnijas, starptautiskajām stacijām, tiltiem un pārvadiem.
Igaunijā būvniecība notiek 105 km garumā, ietverot apakšstruktūras un saistītās infrastruktūras darbus — pārvadus, šķērsojumus un satiksmes mezglus. Līgumi noslēgti par 200 km uzbēruma un sliežu izbūvi. Pašlaik tiek būvēta vairāk nekā 100 km gara dzelzceļa apakšstruktūra, tostarp darbi Ulemistes terminālī, kas ir projekta galvenais paraugobjekts.
Latvijā "Rail Baltica" galvenās līnijas būvniecība norit strauji, īpašu uzmanību pievēršot dienvidu posmam pie Iecavas — būtiskai daļai, kas savieno Rīgu ar Lietuvas robežu. Šī teritorija ir viena no aktīvākajām būvdarbu zonām, kur notiek liela mēroga zemes darbi, ceļu šķērsojumi un inženierbūvju izbūve, kas ir daļa no 202 km garās "Rail Baltica" infrastruktūras Latvijā.
Lietuvā darbi turpinās Kauņas–Panevēžas posmā, kur tiek izbūvēti 77 km uzbērumu un inženierbūvju. Līdz 2025. gada beigām darbi tiks paplašināti līdz 114 km, tostarp paredzēta sliežu ieklāšana un jauna tilta pār Neres upi būvniecība, kas būs garākais tilts valstī.
Līdz 2025. gada beigām 43% "Rail Baltica" galvenās līnijas būs gatavi būvniecībai, iezīmējot nozīmīgu soli tuvāk vērienīgākajam pārrobežu dzelzceļa projektam Eiropā.