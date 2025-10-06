"Latvenergo" Baltijā izbūvēs 54 elektroauto uzlādes stacijas
AS "Latvenergo" līdz 2027. gadam Baltijā plāno izbūvēt kopumā 130 zīmola "Elektrum Drive" elektroauto uzlādes punktus 54 stacijās. Projekta izmaksas plānotas 2,6 miljonu eiro apmērā.
Kompānija plāno Baltijā izveidot lieljaudas uzlādes tīklu uz Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) autoceļiem. Kopumā 130 uzlādes punktu ar 150-300 kilovatu (kW) jaudu 54 stacijās kompānija veidos ar Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu. Tostarp 20 stacijas būs Latvijā, 21 stacija - Lietuvā, bet 13 stacijas - Igaunijā.
Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētā projekta īstenošanas periods ir no 2024.gada līdz 2027.gadam. Kopējais ES finansējums sasniedz 2,6 miljonus eiro, no kuriem 800 000 eiro tiks izlietoti projekta aktivitātēm Latvijā, 1,24 miljoni eiro - Lietuvā, savukārt 560 000 eiro - Igaunijā.
"Latvenergo" Baltijas elektrotransporta uzlādes direktors Ansis Valdovskis norāda, ka šajā līgumā plānots attīstīt ātrās uzlādes tīklu ne tikai Latvijā un Igaunijā, bet arī Lietuvā.
Valdovskis skaidro, ka šogad plānots sasniegt vairāk nekā 1200 pieslēgvietu mājas tirgos.
Kompānijā min, ka iepriekšējā CEF līguma ietvaros šogad novembrī tiks atklātas 35 uzlādes stacijas.
Tāpat "Latvenergo" atzīmē, ka kompānijas mērķis ir paplašināt elektroauto uzlādes infrastruktūru visās trijās Baltijas valstīs un, iespējams, arī ārpus Baltijas.
TEN-T ir ES dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, auto, jūras, gaisa un multimodālā transporta infrastruktūras vienots tīkls. Projekts ir daļa no "Elektrum Drive" Baltijas uzlādes tīkla attīstības plāna, kura ietvaros līdz 2026.gadam publiskai uzlādei būs pieejami 1200 uzlādes punktu, bet līdz 2030.gadam - 3000.
Jau vēstīts, ka "Latvenergo" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,704 miljardi eiro, kas ir par 16,2% mazāk nekā 2023.gadā, savukārt grupas peļņa samazinājās par 21,1% un bija 276,8 miljoni eiro.
"Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. "Latvenergo" obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.