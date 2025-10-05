Pašvaldības iedzīvotājiem mājokļa pabalstos astoņos mēnešos izmaksājušas 30,6 miljonus eiro.
Bizness un ekonomika
Šodien 08:15
Mājokļa pabalstos šogad izmaksāti 30,6 miljoni eiro
Pašvaldības šā gada astoņos mēnešos mājokļa pabalstos Latvijas iedzīvotājiem izmaksājušas kopumā 30 612 067 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.
Tostarp visvairāk - 4 861 647 eiro - izlietots martā.
Pabalstu mājoklim vidēji mēnesī saņēma 33 432 iedzīvotāji. Vislielākais saņēmēju skaits bija martā - 36 763 personas.
Atbilstoši Labklājības ministrijas sniegtajai informācijai mājokļa pabalsts ir viens no diviem pamata sociālās palīdzības pabalstiem, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus par mājokli apliecinošu rēķinu un cita veida pierādījumu uzrādīšana pašvaldības sociālajā dienestā.