Riteņbraucējs Krists Neilands: Datu analīze sportā ir kļuvusi ļoti nozīmīga
Krists Neilands, viens no talantīgākajiem Latvijas riteņbraucējiem, profesionālajā sportā ir vairāk nekā desmit gadu. Viņš ir arī viens no retajiem Latvijas sportistiem, kuram bijusi iespēja vairākkārt startēt prestižajās sacensībās Tour de France. Šajā sarunā Krists stāsta par to, kā riteņbraukšana mainījusies pēdējo gadu laikā un cik nozīmīgas profesionālajā sportā kļuvušas tādas viedierīces kā, piemēram, Huawei GT 6, kas palīdz precīzi analizēt treniņu un atjaunošanās datus.
Kā tu raksturotu galveno atšķirību starp riteņbraukšanu pirms 10 gadiem un šodien?
Riteņbraukšana ir ļoti mainījusies. Inventārs tiek nemitīgi pilnveidots, viss ir vērsts uz ātruma uzlabošanu. Īpaši nozīmīga kļuvusi datu analīze, kas agrāk nebija tik plaši izmantota. Šodien sportists var pievērst uzmanību daudzām niansēm, kas palīdz kļūt izcilākam savā jomā. Līmenis ir ļoti audzis. Jaunieši jau no 18 gadu vecuma tiek pie tāda paša inventāra un ierīcēm kā profesionāļi, aizvada treniņnometnes augstkalnēs un daudzi startē junioru attīstības komandās. Man 18 gadu vecumā nebija šādu iespēju – bija tikai velosipēds un šoseja, kur trenēties.
Vai vari apgalvot, ka intuitīvā trenēšanās ir pārtapusi par datu vadītu trenēšanos?
Noteikti. Lielākā daļa treniņu šodien balstās uz datiem. Protams, sportistam joprojām jājūt savs organisms un jāprot pateikt nē, ja nejūtas labi. Taču dati ir tie, kas interesē gan pašu sportistu, gan trenerus un komandas.
Kuri rādītāji tev personīgi ir vissvarīgākie?
Riteņbraukšanā vissvarīgākā ir jauda. Tomēr ļoti svarīgi ir arī sekot līdzi pulsam, atjaunošanās procesam un miega kvalitātei. Man arī patīk katru rītu apskatīt, kāds bijis miegs. Diemžēl ne vienmēr rezultāti ir iepriecinoši, kas liecina par nepilnvērtīgu atpūtu un atjaunošanos.
Vai tavā pieredzē ir bijuši gadījumi, kad tieši datu analīze palīdzēja izvairīties no pārslodzes vai uzlabot sniegumu?
Jā! Piemēram, ja vairākas dienas pēc kārtas miegs ir nekvalitatīvs vai pulss augstāks nekā ierasts, tas signalizē, ka nepieciešams ieviest saudzīgāku režīmu. Ja paredzēts smags treniņš, tas parasti tiek pārcelts. Šādā veidā esmu izvairījies no saslimšanām. Mana pieredze liecina, ja neesmu ieklausījies datos un izvēlējies šo smago treniņu tomēr nepārcelt, nākamajā dienā esmu, tā teikt, pilnībā nolicies.
Kā ir ar sacensību dienām?
Sacensību dienā, ja jūtu, ka miegs nav bijis labs, datus neaplūkoju, lai tie mani psiholoģiski neietekmē. To daru pēc sacensībām.
Vai, tavuprāt, kombinācija “velosipēds + viedpulkstenis” ir nozīmīga ikvienam vai tikai profesionāļiem?
Es uzskatu, ka tā ir nozīmīga pilnīgi ikvienam. Mūsdienās, kad sporta vide kļuvusi tik ļoti balstīta uz datiem, pat hobija līmeņa sportists iegūst, ja izmanto tādu viedpulksteni, kāds ir, piemēram, Huawei GT 6 Pro, vai kādu citu ierīci, kas fiksē treniņu. Dažkārt šķiet pat ironiski – ja treniņš nav fiksēts nevienā iekārtā, vai vispār biji treniņā? Viedierīces sniedz iespēju redzēt savu progresu, analizēt paveikto un izvirzīt jaunus mērķus. Pat pēc īsāka izbrauciena vienmēr ir interesanti apskatīties, cik ātri un kur esi braucis, kāds bijis pulss, cik kilometru savākti. Turklāt šodien pieejamas aplikācijas, kas ļauj sekot līdzi draugu rezultātiem vai citu riteņbraucēju aktivitātēm. Tas rada papildus sacensību sparu, iedvesmo un motivē. Analizēt datus ir arī interesanti – redzēt, kā laika gaitā fiziskā forma un sniegums mainījies. Svarīgi arī, lai viedierīces ir kvalitatīvas un spēj turēt līdzi sportistu sniegumam, gan precizitātē, gan izturībā. Pats esmu pārliecinājies, ka Huawei GT 6 Pro spēj ļoti precīzi izsekot GPS un tā baterija tur līdz pat 21 dienai.
Vai vari ieskicēt, kā izskatās profesionāla riteņbraucēja ikdiena – treniņu grafiks, uzturs, atjaunošanās process?
Esmu izvēlējies treniņu bāzi Spānijā, Žironā. Tur ir labs klimats, kalni un siltas ziemas. Atrodoties treniņnometnē, visa ikdiena tiek veltīta sportam – no rīta treniņš, pēc tam atjaunošanās. Ļoti svarīgs ir uzturs. Komandā, kuru es pārstāvu, strādā uztura speciālisti, kas sūta plānus, un mana ēdienkarte attiecīgi tiem tiek pielāgota. Protams, tas rada nelielas galvassāpes sievai, bet viņa arī dzīvo līdzi šim sportam. Faktiski šobrīd visa mana dzīve, ne tikai ikdiena, tiek tam pakārtota.