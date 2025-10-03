Strīds par TV24 vietu kanālu sarakstā - "Tet" aizstāv savu pozīciju
Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIA "Tet" ievēro visas spēkā esošās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) vadlīnijas un noteikumus TV kanālu saraksta veidošanā "Tet" televīzijā, pauda uzņēmuma pārstāve Laura Jansone, komentējot TV24 pārmetumus par tā novirzīšanu tālu no sākuma "Tet" televīzijas kanālu sarakstā.
Viņa norādīja, ka pēc tam, kad TV24 izgāja no bezmaksas apraides, TV kanāls "Tet" televīzijā tika izvietots pirmajās iespējamās brīvajās vietās.
"Pagājušā gada nogalē jau laicīgi informējām skatītājus par gaidāmajām izmaiņām un TV kanāla novietojumu turpmāk, lai "Tet TV" abonentiem būt ērta un ātra konkrētā kanāla atrašana," uzsvēra Jansone.
Pēc viņas teiktā, analizējot datus, kuros redzama informācija par TV kanāla skatīšanās ilgumu un biežumu, "Tet" nav novērojis izmaiņas, salīdzinot ar laiku iepriekš.
Jau ziņots, ka pēc TV24 direktora Klāva Kalniņa teiktā, "Tet" kanālu TV24 esot "aizlicis sarakstos ļoti tālu". Tas, pēc Kalniņa teiktā, radījis neizpratni. Viņaprāt, latviešu kanālu novietošana televīzijas pakotnēs pat aiz vairākiem Krievijas kanāliem, kā tas esot gadījumā ar "Tet", šā brīža apstākļos ir ļoti bīstama. Turklāt TV24 "Tet" piedāvājumā nav vienkopus ar citiem latviešu kanāliem, viņš piebilda.
Tāpat vēstīts, ka Saeimas deputāti skatīšanai Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā ceturtdien nodeva grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz izmaiņas, kuru mērķis ir veicināt vietējā satura izplatīšanu televīzijā, īpaši valsts valodā, un nodrošināt vienlīdzīgus noteikumus televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Likumprojekts, kuru parakstījuši Zaļo un zemnieku savienības, Nacionālās apvienības, partijas "Latvija pirmajā vietā" un Apvienotā saraksta deputāti, nosaka, ka televīzijas programmas, kurās vismaz 50% raidlaika ir latviešu valodā un kuras tiek pārraidītas vismaz 18 stundas diennaktī, turpmāk tiks uzskatītas par prioritārām.
Šīm programmām jābūt ar apraides atļauju Latvijā, jāievēro tās nosacījumi un jānodrošina kvalitatīva, nepārtraukta signāla piegāde. Tādējādi tiek veicināta vietējo mediju attīstība, stiprināta nacionālā identitāte un latviešu valodas lietojums informatīvajā telpā, norādīts likumprojektā.