Zīmols “Grasbergs” pārtrauc piena produktu un saldējuma ražošanu
Piena produktu ražotājs, zemnieku saimniecība "Zilūži", kas strādā ar zīmolu "Grasbergs", nolēmusi pārtraukt piena produktu un saldējuma ražošanu, liecina uzņēmuma publiskotais paziņojums vietnē "Facebook".
"Pēc ilgām diskusijām un daudziem izmodelētiem variantiem, šobrīd esam nolēmuši pārtraukt piena produktu un saldējuma ražošanu," teikts paziņojumā.
"Zilūži" lēmumu skaidro ar šobrīd īstenoto saimniecības pārstrukturizācijas un efektivizācijas procesu. "Tas prasa lielu uzmanību un nodošanos. Lietas, kuras darām, vēlamies darīt kvalitatīvi, un šobrīd mūsu mērķis ir izveidot saimniecību, kas ir pārskatāma un visos procesos efektīva," skaidro saimniecībā.
Tomēr uzņēmumā izsaka cerību, ka šis ir īslaicīgs pārtraukums, un pēc ziemas sezonas, iespējams, saimniecība varēs atsākt ražošanu.
"Zilūži" pērn strādāja ar 2,188 miljonu eiro apgrozījumu un 32 946 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija. Saimniecība reģistrēta 1992.gadā, un tās vienīgais īpašnieks ir Valts Grasbergs.