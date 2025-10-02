Visu valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums septembra beigās gada laikā bija pozitīvs
Visu valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums septembra beigās gada laikā bija pozitīvs, liecina manapensija.lv publiskotā informācija.
Tostarp 2025. gada septembra beigās aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, ienesīgums gada laikā bija no 2,47% līdz 10,87%.
Tajā pašā laikā divu aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, ienesīgums gada laikā bija attiecīgi 6,36% un 8,21%, bet aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, ienesīgums gada laikā bija no 3,22% līdz 7,39%.
Vienlaikus piecu sabalansēto ieguldījumu plānu ienesīgums šogad septembra beigās gada laikā bija no 2,29% līdz 6,14%, bet četru konservatīvo ieguldījumu plānu ienesīgums bija no 2,13% līdz 4,55%.
No 16 aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, lielākais ienesīgums bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "CBL Asset Management" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "CBL indeksu plāns", kura ienesīgums gada laikā bija 10,87%, seko ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Indexo" ieguldījumu plāns "Indexo jauda 16-55", kura ienesīgums bija 10,29%, kā arī "SEB Investment Management" pārvaldītais pensiju plāns "SEB indeksu plāns", kura ienesīgums bija 10,06%.
Savukārt mazākais ienesīgums starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, septembra beigās gada laikā bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Luminor Asset Management" pārvaldītajam pensiju plānam "Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne", kura ienesīgums bija 2,47%, seko "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plāns "Swedbank ieguldījumu plāns 1970+", kura ienesīgums bija 6,38%, un "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plāns "Swedbank ieguldījumu plāns 1990+", kura ienesīgums bija 6,5%.
Vairāk nekā gadu strādā 15 no kopumā 16 šobrīd pieejamajiem aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%.
Septembra beigās no diviem aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, lielākais ienesīgums gada laikā bija "Luminor Asset Management" pārvaldītajam pensiju plānam "Luminor 48-53", kura ienesīgums bija 8,21%, kamēr "CBL Asset Management" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "CBL dzīves cikla plāns Millennials" ienesīgums bija 6,36%.
Savukārt no aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, lielākais ienesīgums gada laikā bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "INVL Asset Management" ieguldījumu plānam "INVL ekstra 47+", ienesīgumam veidojot 7,39%, seko "CBL Asset Management" pārvaldītais ieguldījumu plāns "Aktīvais plāns", kuru kompānija jūnija beigās pārņēma no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Signet pensiju pārvalde", ienesīgumam veidojot 7,26%, un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Luminor Asset Management" pārvaldītais pensiju plāns "Luminor 53-58", kura ienesīgums bija 6,73%.
Vairāk nekā gadu strādā septiņi no kopumā astoņiem šobrīd pieejamajiem aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%.
Starp pieciem sabalansētajiem ieguldījumu plāniem septembra beigās lielākais ienesīgums gada laikā bija "INVL Asset Management" ieguldījumu plānam "INVL komforts 53+", kura ienesīgums bija 6,14%.
Savukārt no četriem konservatīvajiem ieguldījumu plāniem lielākais ienesīgums gada laikā bija "INVL Asset Management" ieguldījumu plānam "INVL konservatīvais 58+", kura ienesīgums bija 4,55%.
Joprojām populārākais no visiem piedāvātajiem valsts fondēto pensiju plāniem un attiecīgi arī populārākais no aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, 2025.gada septembra beigās bija "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plāns "Dinamika", kuram bija 190 871 dalībnieks (2024.gada beigas - 215 518 dalībnieki). Šogad septembra beigās minētā ieguldījuma plāna ienesīgums gada laikā bija 4,27%, kas ir otrs mazākais ienesīgums starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%.
Otrs populārākais septembra beigās bija "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plāns "1990+", kuram bija pievienojušies 123 144 dalībnieki (2024.gada beigās - 116 263 dalībnieki), un kura ienesīgums, kā jau minēts iepriekš, bija 6,5%, kas ir trešais mazākais starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, bet trešais populārākais ieguldījumu plāns bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Indexo" ieguldījumu plāns "Indexo jauda 16-55", kuram bija pievienojušies 97 998 dalībnieki (2024.gada beigās - 96 284 dalībnieki), un kura ienesīgums, kā jau minēts iepriekš, bija 10,29%, kas ir otrs lielākais starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%.
Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.