Valsts kontrole: Mākoņdatošanas ieviešana valsts pārvaldē prasa skaidru stratēģiju, koordināciju un praktisku atbalstu iestādēm
Mākoņdatošanas pakalpojumu ieviešana Latvijas valsts pārvaldē līdz šim nav bijusi pietiekami mērķtiecīga, secināts Valsts kontroles revīzijā.
Mākoņdatošana sniedz iespējas optimizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursus, uzlabot drošību un samazināt izmaksas. Valsts kontroles padomes locekle Ilze Bādere uzsver, ka mākoņdatošana ir būtiska valsts pārvaldes digitālās transformācijas sastāvdaļa. Valsts pārvaldes ieguldījumiem mākoņdatošanā ir potenciāls sniegt drošu, efektīvu un izmaksu ziņā izdevīgu publisko pakalpojumu vidi, tomēr, lai mākoņdatošanas ieguvumi kļūtu redzami, nepieciešama vienota stratēģija, skaidra rīcība un praktisks atbalsts iestādēm. Te būtiska loma ir gan resora atbildīgajai iestādei - Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) -, gan katrai iestādei.
Revidenti secinājuši, ka pēdējo piecu gadu laikā valsts iestāžu IKT izdevumi ir pieauguši vairāk nekā divas reizes - no 147 miljoniem eiro 2020.gadā līdz 352 miljoniem eiro 2024.gadā. Izmaksas par IT pakalpojumiem un tehniku, kas vistiešāk saistīti ar mākoņdatošanu, ir trīskāršojušās, sasniedzot 258 miljonus eiro. Citās Eiropas valstīs mākoņdatošanas ieviešana uzņēmumiem ļāvusi samazināt izmaksas par 10-20%, tomēr Latvijā šādu aprēķinu nav un tie arī netiek veikti. Līdz ar to iestādes mākoņdatošanas kontekstā vairāk raugās uz drošības un resursu optimizācijas ieguvumiem, nevis uz potenciālu finansiālo ietaupījumu.
Lai arī jau vairāk nekā desmit gadus dažādos dokumentos atzīta nepieciešamība apvienot valsts IKT resursus, VARAM līdz šim nav nodrošinājusi pietiekami mērķtiecīgu un koordinētu rīcību. Tikai četras iestādes ir iesniegušas IKT resursu un datu migrācijas plānus, no kuriem saskaņots ir tikai viens. Revīzijā veiktajā aptaujā gandrīz puse iestāžu (48%) norādīja, ka tās ir vērtējušas iespējas mākoņdatošanas ieviešanai vai sagatavojušas plānus, bet tie nav iesniegti VARAM. Rezultātā digitālās transformācijas virzība notiek fragmentāri, bez vienota valsts mēroga redzējuma un uzraudzības.
Valsts mākoņdatošanas veidošana šobrīd balstās uz četriem centriem - Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Zemkopības ministriju (Lauku atbalsta dienestu). Kopumā tajos, pēc revidentu aplēsēm, izvietota puse no valsts pārvaldē izmantotajām informācijas sistēmām. Ar pašreizējo kapacitāti un finansējumu (12,5 miljoni eiro līdz 2026.gadam) tikai ar valsts datu apstrādes mākoni nebūs iespējams apmierināt visas valsts pārvaldes vajadzības. Piemēram, iestādes prognozē, ka disku masīvu apjoms divu gadu laikā būs jāpalielina par 48%, kamēr projektos paredzēts tikai 20% pieaugums. Iespējamais risinājums papildu resursu piesaistei ir privātpersonu piedāvāto mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana.
VARAM dokumentos laika gaitā mainīta pieeja privātpersonu nodrošināto mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanai - vienubrīd tos atļaujot, citkārt aizliedzot. Skaidru kritēriju, kuros gadījumos drīkst izmantot ārvalstu vai vietējos pakalpojumu sniedzējus, joprojām nav. Tikmēr 44% iestāžu jau izmanto ārvalstu, bet 11% - Latvijas privātos mākoņdatošanas pakalpojumus. Tas rada riskus drošībai un pārskatāmībai.
Revīzijā secināts, ka 86% iestāžu jau izmanto kādu mākoņdatošanas pakalpojumu un vairāk nekā puse plāno paplašināt to izmantošanu. Būtisks šķērslis plašākai mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanai ir neskaidrie drošības aspekti. Regulējumam bija jābūt izstrādātam līdz 2025.gada aprīlim. Aizsardzības ministrija vēl turpina izstrādāt vienotas datu centru drošības prasības. Prasības ir būtisks priekšnosacījums, lai VARAM varētu attīstīt uzticamu un drošu valsts IT infrastruktūru un iestādes varētu izvēlēties drošības prasībām atbilstošus mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējus. Tikai 57% iestāžu zina, kādus drošības aspektus vērtēt, izvēloties pakalpojumus. Arī pakalpojumu kvalitātes rādītāji un atbildības sadalījums incidentu gadījumā nav noteikti, un tas liedz nodrošināt uzticamu un pārskatāmu vidi.
Revīzijā veiktās aptaujas rezultāti apliecina, ka lielai daļai iestāžu trūkst zināšanu un praktiska atbalsta. Tikai 36% iestāžu ir pilnībā informētas par VARAM izstrādātajām vadlīnijām mākoņdatošanas pakalpojumu izvēlei, vēl 36% ir daļēji informētas, bet 28% par šādām vadlīnijām nav zinājušas vispār. Turklāt piektdaļai iestāžu (19%) nav skaidrs, kur meklēt informāciju par pakalpojumu sniedzējiem un to izmantošanas nosacījumiem, un vēl 29% atzīst, ka šī skaidrība ir tikai daļēja. Šie rezultāti revidentu ieskatā parāda, cik būtiski ir nodrošināt vienotu informācijas telpu un praktisku atbalstu pakalpojumu ieviešanā, lai iestādes varētu pieņemt pamatotus lēmumus.
Valsts kontrole iesaka stiprināt VARAM kā reformas virzītājas lomu, nodrošinot skaidru stratēģiju un koordinētu pāreju uz mākoņdatošanu. Bādere akcentē, ka estādēm ir atšķirīga resursu pieejamība un pieredze IKT jomā, līdz ar to vienota darbības vide ir priekšnosacījums sabalansētai valsts pārvaldes IKT attīstībai, novēršot plaisu iestāžu IKT kapacitātē. Šāda vide nepieciešama, lai nodrošinātu savietojamību, kvalitāti un drošību, kā arī iestādēm nepieciešama vienkopus pieejama informācija un atbalsts, tostarp metodiskie materiāli un līgumu standarti.
Revīzijā VARAM sniegti četri ieteikumi, kuru īstenošana ļaus pilnveidot valsts mākoņdatošanas pakalpojumu ieviešanu. Ministrijau ieteikts visā valsts pārvaldē apzināt nepieciešamos resursus un veicināt mērķtiecīgu un koordinētu pāreju uz mākoņdatošanas pakalpojumiem. Valsts datu apstrādes mākonī un pakalpojumu sniegšanā jāpanāk saskaņotība, kā arī vienota izpratne par ieviešanas politiku un pieejamo atbalstu. Vēl iestādēm vienuviet jābūt pieejamai informācijai par politiku, normatīvajiem aktiem un praktiskām vadlīnijām pakalpojumu izvēlei un ieviešanai. Tāpat jānodrošina pakalpojumu kvalitātes un izmaksu uzraudzība, kas ļauj īstenot valsts iecerēm atbilstošu mākoņdatošanas pakalpojumu sniegšanu.