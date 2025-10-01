Patīkams pārsteigums: testējam austiņas "Huawei FreeBuds 7i"
Ko mēs vēlamies no kabatas formāta austiņām? Patiesībā jau neko daudz: 1) lai tās būtu ērtas; 2) lai tās viegli izveidotu pieslēgumu ar telefonu; 3) lai labi skanētu; 4) lai akumulators ātri neiztērētos. Un visos šajos punktos jaunās "Huawei FreeBuds 7i" austiņas saņem atzīmi "ieskaitīts".
Sāksim ar ērtumu. Ausī austiņas ieguļ ļoti ērti. Ja prasās kaut ko pielāgot auss formai, tad iepakojuma kastītē ir vairāki maināmi uzgalīši, kas ļauj auss dobumā liekamo daļu konfigurēt pēc lietotāja vajadzībām. Ejot un pat skrienot austiņas ausīs turas labi, nav nekādu bažu, ka varētu izkrist. Tikpat ērts un viegls ir arī ieapaļās formas futrālis, kas vienlaikus kalpo kā austiņu uzlādētājs. Un, ja jau esam nonākuši līdz akumulatoram, tad pāris vārdi par to: kopumā mums tiek solīts līdz pat 35 stundām mūzikas atskaņošanas, bet desmit minūšu laikā iespējams akumulatoru uzlādēt četru stundu lietošanai. Personīgi es ar hronometru laiku neskaitīju, taču biju austiņas paņēmis līdzi triju dienu ārzemju ceļojumā, kura laikā tās izmantoju diezgan intensīvi visos pārlidojumos un pārbraucienos, plus vēl vairākas stundas nīkstot lidostās. Iznākumā nebiju spējis iztērēt pat pusi akumulatora enerģijas krājumu un mājās atgriezos ar 55 procentu akumulatora atlikumu.
Savienojums ar telefonu izveidojams apbrīnojami viegli. Es pats esmu "iPhone" lietotājs, tādēļ mazliet bažījos, vai "Huawei" austiņas bez problēmām atradīs kopīgu valodu ar tālruni, taču uztraukumam nebija pamata - viss notika zibenīgi. Arī turpmāk atlika vien ielikt austiņas ausīs, lai momentā automātiski izveidotos savienojums. Tikpat nevainojami darbojās arī galveno funkciju vadība, izmantojot tikai austiņas. Saņemot zvanu, pietiek tikai apstiprinoši pamāt vai noraidoši papurināt galvu, lai izvēlētos pieņemt vai atteikt sarunu. No pieredzes gan jāpabrīdina, ka māt un purināt vajag diezgan enerģiski, jo lēnīgas un līganas kustības austiņas var nesaprast. Ja negribas ar savām galvas kustībām mulsināt apkārējos, tad zvanus var pieņemt vai atteikt, arī vienkārši divas reizes ar pirkstu pieskaroties austņai vai arī pieskaroties un pirkstu pie austiņas paturēt mazliet ilgāk. Līdzīgi var arī "patīt" uz priekšu nākamo dziesmu vai regulēt skaļumu.
Pārejam pie skanējuma kvalitātes. Sāksim ar telefonsarunām. Pateicoties trim iebūvētajiem mikrofoniem, sarunu biedri mani dzird labi, jo pat vējainā laikā triju mikrofonu kombinācija tomēr ļauj atsijāt liekos trokšņus un atstāt tikai balsi. Arī es pats otrā galā teikto allaž dzirdēju labi.
Būdams diezgan liels audiofils, mūzikas skanējuma kvalitātei es pievēršu lielu uzmanību, tādēļ var teikt, ka šo jomu vērtēju diezgan piekasīgi. Godīgi sakot, no šīs cenu kategorijas austiņām - "Huawei FreeBuds 7i" maksā 99 euro, tātad ierakstās grupā "zem 100 eiro" - neko lielu negaidīju, taču kopumā biju patīkami pārsteigts. Ikdienā lietoju divreiz dārgākas cita zīmola austiņas (gan pāris gadus vecu modeli), kas specializēto izdevumu testos izpelnījušās augstu vērtējumu, taču salīdzinājumā ar tām "Huawei FreeBuds 7i" noteikti nekrita kaunā. Ja man jāatbild uz jautājumu, vai manas "dārgās" austiņas skan divreiz labāk par "Huawei FreeBuds 7i", tad atbilde ir - nē. Neiedziļinoties tehniskās niansēs, ar kādām tehnoloģijām "Huawei" inženieri ir panākuši tik labu skanējumu, rezultāts ir tiešām labs. Te mums ir gan ekvilaizers, kas ļauj katru konkrētu skaņdarbu pielāgot savām vēlmēm, gan arī telpiska skanējuma iespēja. Ja kāds dod priekšroku mūzikas straumēšanas servisiem, kas nodrošina augstas izšķirtspējas jeb Hi-Res Audio standarta mūziku, tad šīs austiņas ir piemērotas arī tāda līmeņa audio atskaņošanai bez kvalitātes zudumiem. "Huawei" ir izdevies nodrošināt arī patiešām efektīvu ārējo trokšņu slāpēšanu, ko īpaši labi var izjust lidmašīnā - tur tiešām austiņas gan motoru dūkoņu, gan citu pasažieru sarunas un bērnu klaigas nogriež kā ar nazi.
Kopumā jāteic, ka par ļoti demokrātisku cenu - 99 eiro - "Huawei" ir izdevies piedāvāt lietotājiem austiņas, kas spēju un kvalitātes ziņā liekas pat dārgākas, nekā ir patiesībā.