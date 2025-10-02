Huawei FreeBuds 7i: bezvadu austiņas klusuma meklētājiem
Mūsdienu ikdiena ir pilna steigas – vieni austiņas uzliek ceļā uz darbu, citi tās nenoņem sportojot vai atpūšoties mājās. Tās kļuvušas par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, jo ļauj ne tikai klausīties mūziku, podkāstus vai audiogrāmatas, bet arī sazvanīties vai vienkārši uz brīdi norobežoties no apkārtējās vides. Attīstoties austiņu tehnoloģijām, lietotāju gaidas aug – viņi vēlas atrast arī klusumu pat vislielākajā kņadā. Tad kādas bezvadu austiņas izvēlēties, ja svarīga ir ne vien skaņas kvalitāte, bet arī miers?
Koncentrēties trokšņainā vidē mūsdienās nav viegli – sabiedriskais transports, atvērta tipa biroji vai kafejnīcas nereti traucē pilnībā iegrimt sev svarīgajā, tāpēc austiņas ar modernām trokšņu slāpēšanas iespējām kļūst arvien pieprasītākas to lietotāju vidū, kuri ikdienā meklē mieru.
“Kvalitatīvu aktīvās trokšņu slāpēšanas (ANC) pieredzi sniedz jaunās bezvadu austiņas Huawei FreeBuds 7i. Tajās integrētā ANC 4.0 tehnoloģija ļauj samazināt fona troksni līdz pat 28 dB, bet pie apkārtējās vides izmaiņām austiņas pielāgojas vien 0,5 sekunžu laikā. Tas nozīmē, ka pat pārpildītā autobusā vai atvērtā birojā var baudīt mūziku vai podkāstus bez traucējumiem. Austiņu konstrukcijā ir iestrādāta 8 mm² gaisa kamera un vairāku izmēru silikona uzgaļi, kas palīdz vēl labāk izolēt ārējo troksni un nodrošina ērtu piekļaušanos ausīm,” stāsta Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā Mikus Tillers.
Skaņa līdz pašām smalkākajām niansēm
Klausoties mūziku, podkāstus vai audiogrāmatas, lietotāji vēlas skaidru un kvalitatīvu skanējumu – lai balsis izklausītos dabiskas un mūzika skanētu dzidri. Ne mazāk svarīgi ir arī zvani: sarunājoties trokšņainā vidē, gribas, lai sarunu biedrs skan tikpat skaidri kā pilnīgā klusumā.
Pēc Mikus Tillera teiktā, nevainojamai pieredzei austiņām ne tikai jāatveido plašs skaņas diapazons, bet arī jāslāpē apkārtējais troksnis zvanu laikā. Tāpēc Huawei FreeBuds 7i ir aprīkotas ar 11 mm četru magnētu dinamisko skaļruni un Hi-Res sertificētu sistēmu, kas atskaņo bagātīgu skaņu visā diapazonā. Spatial Audio jeb telpiskās skaņas funkcija darbojas neatkarīgi no izmantotās ierīces vai satura, ļaujot sajusties gluži kā koncertzālē vai kinoteātrī. Austiņas spēj izfiltrēt līdz pat 90 dB apkārtējā trokšņa – no rosīgām ielām līdz metro, tāpēc sarunas būs dzirdamas skaidri pat visnemierīgākajā vidē.
“Šīs tehnoloģijas nodrošina, ka mūzika skan detalizēti, bet sarunas norit bez lieka trokšņa. Tas sniedz pavisam jaunu klausīšanās un saziņas pieredzi,” piebilst M.Tillers.
Tehnoloģijas līdzsvaram un stilam
Mūsdienās austiņas ir kas vairāk nekā tikai tehnoloģija – tās kļuvušas par stila daļu un ikdienas tēla akcentu. Lietotāji vēlas austiņas, kas ne vien ērti pieguļ un ļauj stundām ilgi klausīties saturu, bet arī atspoguļo viņu individuālo gaumi.
„Huawei FreeBuds 7i izstrādātas tā, lai apvienotu funkcionalitāti un estētiku. Tām ir lakonisks dizains, un pieejamas trīs krāsas – rozā, balta un melna. Konstrukcija ir putekļu un ūdensdroša (IP54), tāpēc austiņas uzticami darbojas gan mierīgā ikdienā, gan aktīvākos brīžos. Baterija darbojas līdz pat 35 stundām, un vien 10 minūšu uzlāde nodrošina līdz pat četrām darba stundām. Turklāt austiņas aprīkotas ar intuitīviem žestu vadības risinājumiem – skaļuma regulēšanu ar pirksta žestu, atskaņošanas apturēšanu vai pārslēgšanu ar diviem pieskārieniem, bet uz zvanu var atbildēt pat ar galvas mājienu vai pakratīšanu. Tas ļauj austiņas lietot ērti jebkurā situācijā,” norāda Mikus Tillers.
Bezvadu austiņas Huawei FreeBuds 7i veikalos jau ir pieejamas, un to cena ir 99 eiro.