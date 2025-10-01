Meistars atgādina, ka jāregulē arī LED un sniedz vērtīgus padomus par modernajām auto gaismām
22. septembrī beidzās astronomiskā vasara, un oficiāli sākās rudens. Pagaidām rītos un vakaros vēl nav astronomiski tumšs, bet - cik tur vairs tālu. Tātad automašīnu lukturi kļūst arvien svarīgāki.
"Ne tikai lai mēs redzētu, bet arī mūs redzētu," teic Auto Bassadone servisa tehiskais speciālists Edgars Lulle. Jaunākajām automašīnām par to bēda maza. Tur viss vai gandrīz viss darbojas ar gaismas diodēm. Bet citur joprojām sastopami ar ksenonu un vecais labais halogēns.
Ar ko LED lukturi ir pārāki par ksenona spuldzēm?
"Pati gāzizlādes spuldze ir labāka par halogēnu. Tomēr ar LED iespējams izveidot vairākus gaismas avotus," skaidro Lulle.
Viens no sasniegumiem, kas bijis iespējams tikai LED tehnikas dēļ, ir tā sauktās matricu gaismas. "Tās dod iespēju izgaiosmot ceļu pilnvērtīgāk, neapžilbinot citus," saka Lulle.
Vai LED lukturi ir mūžīgi?
"Mūžīgs nav nekas, bet viss atkarīgs no stāvokļa un kvalitātes." Gaismas diožu starmeši pārsvarā tiek izgatavoti hermētiski, lai tajos nevarētu iekļūt mitrums.
Vai LED lukturu aizsvīšana ir normāla parādība?
"LED lukturu aizsvīšana nav problēma," skaidro Lulle, "Tas var notikt, tas ir pieļaujami, ja lukturis viegli aizsvīst."
Vai LED elementus var nomainīt atsevišķi?
"Tas atkarīgs no ražotāja un konstrukcijas. Ir ražotāji, kas paredz elementu maiņu, bet lielākā daļa paredz visa luktura nomaiņu."
Vai LED lukturi arī ir jāregulē?
"Šie lukturi maina pozīciju un ir jāregulē tāpat kā gāzizlādes spuldzes," piekodina servisa speciālists.