Trampa znots Džareds Kušners un Saūda Arābija par 55 miljardiem dolāru iegādājas videospēļu gigantu "Electronic Arts"
ASV prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners kopā ar Saūda Arābijas investīciju fondu par 55 miljardiem [46.8 miljardiem eiro] ASV dolāru grasās iegādāties videospēļu gigantu "Electronic Arts" (EA).
Šī ir viena no visu laiku lielākajām uzņēmuma pārņemšanām, kas notiek, izmantojot tā saucamo "sviras efektu", proti, uzņēmuma pārņemšana tiek finansēta ar aizņemtu naudu. Darījuma partneri ir Saūda Arābijas valsts investīciju fonds, uzņēmums "Silver Lake" un uzņēmums "Affinity Partners", kuru vada Ivankas Trampas vīrs Džareds Kušners. EA paziņojis, ka darījums jau apstiprināts uzņēmuma valdē un tiks pabeigts līdz 2027. finanšu gada pirmajam ceturksnim, ja to apstiprinās arī regulatori un akcionāri.
Saūda Arābija jau agrāk ieguldījusi spēļu uzņēmumos, piemēram, "Nintendo", "Capcom" un "Embracer", kā arī iegādājusies uzņēmuma "Niantic" spēļu nodaļu un mobilo spēļu izdevēju "Scopely". Tāpat valsts aktīvi iesaistījusies e-sporta attīstībā, rīkojot "Esports World Cup" un plānojot pirmās e-sporta olimpiskās spēles 2027. gadā Rijādā. Saūda Arābijas nostiprināšanos digitālajā sportā atbalsta valsts kroņprincis Mohammeds bin Salmans.
Amerikāņu videospēļu izdevējs "Electronic Arts" zināms ar tādām spēlēm kā "EA Sports FC", "The Sims" un "Battlefield". Tāpat tā spēļu portfelī ietilpst "Madden NFL", "F1", "WRC", "PGA Tour" un "NHL".