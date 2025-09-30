Pirmais izbrauciens ar korejiešu "KGM Torres" jaunāko versiju
Korejiešu zīmolu KGM savulaik pazinām kā Ssangyong. Jaunās ēras pirmā bezdelīga bija krosovers Torres, un šoreiz braucam ar Torres hibrīdu.
Kopš 2022. gada Torres ārēji gandrīz nav mainījies. Tā pati amerikāniskā priekša ar dzēlīgu lukturu skatienu un dekoratīviem stiprinājumiem uz taisna kā galds motorpārsega.
Tomēr pagājušā gadā Torres piedzīvoja modernizāciju, un tā būtiski mainījusi to, kas atrodas automašīnā iekšā.
Motortelpas saturu slēpj iespaidīgu izmēru vāks, kas ir nevis uzlikts pa virsu dzinēja blokam, bet gan pamatīgi pieskrūvēts tieši pie automašīnas korpusa. KGM Torres hibrīdiekārta būvēta uz 1,5 litru benzīna turbodzinēja bāzes, un kopumā attīsta 177 zirgspēkus.
Salons savukārt aizgūts no elektriskā Torres EV. Tas ir modernākais, kāds KGM šobrīd ir. Torres hibrīdam mūsu tirgū ir viena vienīga komplektācija - šī. Tā saucas Titanium un maksā 34 990 eiro. Cenā iekļauts viss, izņemot metālisku krāsu un elektrisku bagāžnieka vāku, kurš pretēji gaidītajam veras uz augšu, nevis uz sāniem.
Stūresrats ir liels, bet degvielas patēriņš nemaz nav draugos ar stūri, jo ir samērā mazs - zem 6 litriem uz 100 km. Noderētu visu riteņu piedziņa, taču tad automašīna ar visu aprīkojumu nemaksātu tikai 35 000 eiro. Ikviena kustība plug in hibrīda vai pilnpiedziņas virzienā liktu Torres pamest cenas komforta zonu tālu zem 40 000 robežas.
Pat tad, kad šie nišas modeļi vēl saucās SsangYong, nevis KGM, tos raksturoja uzticama tehnika un laba cenas un snieguma attiecība. Kā arī fakts, ka Torres ražots pašā Dienvidkorejā, nevis tur, kur iznāk lētāk.