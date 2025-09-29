Preses piegādes izmaksas 2026. gadā nepalielināsies
Nākamgad piegādes izmaksas preses izdevējiem plānots nepalielināt, izriet no Satiksmes ministrijas (SM) iesniegtā noteikuma projekta Tiesību aktu portālā (TAP).
Grozījumi paredz noteikt tādas proporcijas no tarifa par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem, lai preses izdevējiem 2026.gadā nepalielinātos izmaksas, saglabājot tās 2025.gada līmenī, bet sniegto pakalpojumu izmaksu palielinājumu pēc jauno tarifu piemērošanas segs no valsts budžeta līdzekļiem.
Savukārt attiecībā uz maksājumiem 2027.gadā, nosakot tarifu proporcijas, būs jāvērtē, lai indikatīvi preses izdevēju izmaksas nepieaugtu par vairāk nekā 10%, uzsver ministrijā.
SM skaidro, ka šogad 26.augustā tikšanās laikā ar preses izdevējiem tika panākta vienošanās, ka SM sagatavos priekšlikumus un virzīs apstiprināšanai priekšlikumus, lai noteiktu tādas tarifa proporcijas, lai preses izdevējiem pēc jaunā tarifu piemērošanas 2026.gadā nepalielinātos izmaksas salīdzinājumā ar 2025.gadu.
Atbilstoši Pasta likumam maksa par preses piegādes pakalpojumiem ir sadalīta divās daļās, no kurām vienu maksā preses izdevējs, bet otra tiek segta no SM valsts budžeta līdzekļiem.
Patlaban noteikts, ka dalītā maksājuma apmēru, kādu universālā pasta pakalpojumu (UPP) sniedzējam maksā preses izdevējs bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), aprēķina, ņemot vērā tarifa dalītā maksājuma procentuālos apmērus. Pilsētās maksājumu aprēķina 8,93% apmērā no tarifa vienai preses izdevuma vienībai un 124,6% apmērā no tarifa vienam kilogramam, bet pārējā Latvijas teritorijā - 7,89% apmērā no tarifa vienai preses izdevuma vienībai un 110,41% apmērā no tarifa vienam kilogramam.
Savukārt grozījumi paredz, ka no nākamā gada 1.janvāra pilsētās maksājumu aprēķinās 7,44% apmērā no tarifa vienai preses izdevuma vienībai un 151,16% apmērā no tarifa vienam kilogramam, bet pārējā Latvijas teritorijā - 6,57% apmērā no tarifa vienai preses izdevuma vienībai un 133,94% apmērā no tarifa vienam kilogramam.
Atbilstoši VAS "Latvijas pasts" tarifu projektam, plānots, ka nākamgad abonēto preses izdevumu piegāde par gabalu palielinātos par 20% - no 0,7 līdz 0,84 eiro, bet abonēto preses izdevumu piegāde par kilogramu samazinātos par 18% - no 1,48 līdz 1,22 eiro.
Prognozēts, ka preses piegādes pakalpojumu dalītā maksājuma valsts daļas samaksai par 2026.gadā sniedzamajiem preses piegādes pakalpojumiem būs nepieciešams finansējums 8,325 miljonu eiro apmērā, kas liecina par valsts budžeta līdzekļu nepietiekamību 2026.gadā 1,367 miljonu eiro apmērā.
Ja netiks rasts papildu finansējums, tas radīs apdraudējuma riskus preses piegādes pakalpojumu nodrošināšanai noteiktajā kvalitātē un termiņos, kā arī ietekmi uz 2026. un 2027.gada budžetu. Ņemot vērā pārmaiņas pasta tirgū un pasta sūtījumu apmēru, 2025.gada augustā "Latvijas pasts" iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) jaunu tarifu projektu, min ministrijā.
Ministrijā norāda, ka pakalpojumu izmaksu samazināšanai tika izskatīta iespēja arī pārskatīt pakalpojumu kvalitātes prasības, samazinot sūtījumu piegāžu dienas no piecām līdz trim dienām. Taču šāda varianta īstenošana nav īstenojama 2025. un 2026.gadā, jo SPRK konkursa kārtībā izvēlētajam UPP sniedzējam ("Latvijas pastam") kvalitātes prasības noteiktas uz pieciem gadiem - līdz 2026.gada 31.decembrim, un šajā laika periodā regulators nevar mainīt kvalitātes prasības, jo Pasta likums neparedz tādu iespēju.
Vienlaikus SM informē, ka valdībā tiek virzīts rīkojuma projekts, lai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirtu 9,023 miljonus eiro preses piegādes un pasta pakalpojumu nodrošināšanai 2025.gadā. Papildus tiek vērtēta iespēja arī veikt grozījumus PVN likumā, lai attiecībā uz preses piegādes pakalpojumiem nepiemērotu PVN, kas mazinātu ietekmi uz valsts budžetu, indikatīvi 1,44 miljonu eiro apmērā 2026.gadā. Par šādu risinājumu sāktas konsultācijas ar Finanšu ministriju.
Papildus tiek vērtēts arī risinājums par valsts atbalsta piemērošanu tikai attiecībā uz Eiropas Savienības (ES) valodās izdotiem preses izdevumiem. Krievu valodā izdoto preses vienību īpatsvars veido 9,31% no kopējā preses vienību skaita, tādējādi iespējamais ietaupījums varētu būt 640 000 eiro apmērā bez PVN.
Kā zināms, "Latvijas pasts" no 2026.gada 1.janvāra atkal plāno palielināt UPP tarifus.
Paredzēts, ka iedzīvotāju pieprasītākā pakalpojuma - iekšzemes vienkāršās vēstules svarā līdz 20 gramiem - nosūtīšanas cena Latvijā palielināsies par 2,2% - no 2,3 eiro līdz 2,35 eiro.
Ierakstīta iekšzemes pasta pakas sūtījuma svarā līdz vienam kilogramam nosūtīšanas cena palielināsies par 2,8% jeb no 6,82 līdz 7,01 eiro, bet par katru nākamo kilogramu būs jāmaksā 1,25 eiro, savukārt apdrošināta iekšzemes pasta pakas sūtījuma svarā līdz vienam kilogramam nosūtīšanas cena palielināsies par 22,1% jeb no 6,87 eiro līdz 8,39 eiro, kā arī par katru nākamo kilogramu būs jāmaksā 1,25 eiro.
Vienlaikus šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2024.gada pirmo pusgadu, par 13,5% samazinājies drukātas preses izdevumu skaits, tādēļ patlaban iesniegtais tarifu projekts paredz vienas preses vienības piegādes izmaksu pieaugumu par 15% jeb no 0,8 eiro līdz 0,93 eiro.
Vienkāršas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa no šā gada 1.janvāra pieauga par 39,4% jeb no 1,65 eiro līdz 2,3 eiro bez PVN. Vienlaikus ierakstītas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana no šā gada maksā 4,35 eiro, bet apdrošinātas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana - 4,5 eiro.