FOTO: aizvadīta izstāde "Biltim tehnika 2025"
Tehnisko nozaru bizesa izstāde "Biltim tehnika 2025" norisinājās no 25.-27. septembrim, biznesa centrā "Rāmava", Valdlaučos.
Ik gadu to apmeklē apmēram 8-10 tūkstoši interesentu, kas ir saistīti ar ar dažādām tehniskajām nozarēm.
Izstādē piedalījās dažādu ar nozari saistītu organizāciju pārstāvji, uzņēmumi, kas piedāvāja tehniku un aprīkojumu, saistītos pakalpojumis, kā arī uzņēmumi, kuri piedāvāja energoefektivitātes uzlabošanas risinājumus, uzņēmumi no finansēšanas un apdrošināšanas sektora, kā arī stādaudzētāji un mājražotāji, kas piedāvāja iegādāties savu produkciju.