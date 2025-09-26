Veselībai un sportam: testējam viedpulksteni "Huawei Watch GT 6"
Jaunais viedpulkstenis "Huawei Watch GT 6" kļūs par labāko ikdienas pavadoni ikvienam, kurš piekopj aktīvu dzīvesveidu un seko savam veselības stāvoklim. Jo īpaši tas noderēs riteņbraucējiem, kuri kopā ar pulksteni saņems veselu kaudzi dažādu noderīgu rīku maršrutu plānošanai un savu braucienu datu apkopošanai un analīze. Taču arī visiem pārējiem mazajā niekā ir pārpārēm visādu brīnumainu labumu.
21 diena bez uzlādes
Sāksim ar vizuālo pusi. Nekādas revolūcijas te nav, jo pulksteņa izskats ir visnotaļ klasisks: elegants laikrādis 46 mm (dāmām ir pieejama arī 41 mm versija) tērauda korpusā un ar izturīga stikla displeju. Sānos viena liela poga un sensors sirdsdarbības mērīšanai. Siksniņu katrs var izvēlēties pēc saviem ieskatiem: sportiskāki cilvēki priekšroku dos gumijotai siksniņai ar auduma elementiem, savukārt tie, kuriem ikdienā nākas valkāt uzvalku, izvēlēsies metālisku aproci. Testa pulkstenim bija gumijotā siksniņa, pēc manas saprašanas ļoti ērta un praktiska. Displeja dizainu, protams, katrs var izvēlēties pēc saviem ieskatiem, jo tie pieejami vairākos simtos variantu. Kopumā ļoti solīds iespaids.
Solīduma iespaids pastiprinās, kad iepazīsties ar informāciju par pulksteņa bateriju. Nav noslēpums, ka viens no viedpulksteņu klupšanas akmeņiem ir pārāk īsais akumulatora darbības laiks - lai ko arī mēģinātu iestāstīt mazo un stilīgo, taču ar mazjaudīgiem akumulatoriem apveltīto pulksteņu īpašnieki, ik pēc pāris dienām laikrādi uzlādēt nav forši. "Huawei Watch GT 6" šajā ziņā ir pirmrindnieks, jo akumulators bez uzlādēšanas spēj nodrošināt pat 21 dienu bez uzlādes. Te gan nepieciešams precizējums: baterijas darbības ilgums lielā mērā atkarīgs no tā, cik intensīvi pulksteni lietosi. Minētā 21 diena ir tā dēvētajā vieglajā režīmā, kas nozīmē, ka ekrāns tiek darbināts tikai laiku pa laikam, pamatā paliekot "tumšajā" režīmā. Vairums lietotāju tomēr droši vien ir pieskaitāmi tā dēvētajiem "tipiskajiem lietotājiem", kas gan noietos soļus skaitīs, gan pulsu pieskatīs un saiknei ar tālruni savu pulksteni izmantos, piemēram, zvanu pieņemšanai. Tādā gadījumā baterija bez uzlādes kalpos apmēram 14 dienas, kas arī nepavisam nav slikti - divas nedēļas tomēr! Bet ļoti intensīvā sporta režīmā - tātad braucot ar velosipēdu vai skrienot, kad ekrāns praktiski visu laiku ir ieslēgts, turklāt darbojas arī GPS un sensori - darbības laiks līdz uzlādei tiek solīts 40 stundu ilgs.
Riteņbraucēju draugs
Ja jau esam nonākuši līdz sportošanai, tad jāteic: tas, ka "Huawei" viedpulksteņi atvieglo dzīvi skrējējiem, golferiem, kalnos kāpējiem un citu sportisku aktivitāšu cienītājiem, nav nekas jauns. Ja atveram pulksteņa displejā aktīvā dzīvesveida sadaļu, tad atradīsim tur divus desmitus dažādu iespēju fiksēt savu veikumu sporta laukumos, trasēs vai treniņzālē. Te ir gan skriešana āra apstākļos, gan skriešana stadionā, gan uz treniņu zāles trenažiera, plus vēl vienkārša pastaiga, kalnos kāpšana, peldēšana, lēkšana ar lecamauklu, distanču slēpošana, kalnu slēpošana un tā tālāk. Apkopojot datus par Eiropā populārākajām sportiskajām aktivitātēm, "Huawei" speciālisti bija secinājuši, ka otrajā vietā aiz vienkārši pastaigām ir - nē, nevis skriešana, kā jūs varbūt domājāt, bet gan riteņbraukšana. Tiesa, tā skriešanu apsteidz par nieka trim procenta desmitdaļām (35,5 procenti pret 35,2), tomēr tendence ir pietiekami skaidra, lai sporta programmu izstrādātājiem liktu saprast, ka pienācis laiks lielāku uzmanību veltīt tiem ļaudīm, kuri pārvietojas uz diviem riteņiem un minot pedāļus.
Uzreiz nākas brīdināt, ka es neesmu no tiem, kuri ikdienā pārvietojas ar velosipēdu. Drīzāk tāds svētdienas riteņbraucējs, tādēļ visas iespējas, ko piedāvā "Huawei Watch GT 6", es droši vien neizmantotu. Man pietiktu ar to, ka uzzinu kopējo nobraukto distanci un vidējo ātrumu, varbūt arī patērētās kalorijas. Taču nopietnākiem garo gabalu braucējiem te ir iespējams gan plānot maršrutu, fiksējot visus kāpumus un kritumus; gan mēģināt sadalīt spēkus tā, lai pusdistancē nebūtu pilnīgi izpumpējies, gan precīzi noteikt savu atrašanās vietu, izmantojot uzlaboto un īpaši precīzo GPS sistēmu; gan mērīt virtuālo spēku, ko esi ieguldījis pedāļu mīšanā, un saprast, kāda līmeņa riteņbraucējs tad esi - zaļš iesācējs vai teju profesionālis. Būtībā viedpulkstenis te aizstāj ievērojami lielāko un ne tik parocīgo velodatoru, ko nopietnie pedāļu minēji mēdz piestiprināt riteņa stūrei. Ir arī kāda īpaša funkcija, kuru labāk būtu nekad neizmantot: var iestatīt īpašu SOS numuru (piemēram, kāda ģimenes locekļa telefonu), uz kuru tiks nosūtīta SOS ziņa, ja pulksteņa lietotājs kritiena gadījumā minūtes laikā nav pieslējies kājās vai vismaz izrādījis dzīvības zīmes. Saņemot šādu trauksmes ziņu kopā ar notikuma vietas koordinātēm, ģimenes loceklis var šo informāciju nodot glābšanas dienestiem.
Personīgi man tik nopietna sportisko darbību analīze nav nepieciešama, taču, piemēram, datus par nostaigāto maršrutu un sirdsdarbības parametriem gan es itin labprāt apkopoju, lai saprastu, cik tad esmu nogājis pastaigā ar suni un cik - aizejot līdz ofisam un atnākot atpakaļ. Būtībā jau visu to pašu var uzzināt arī ar viedtālruņa palīdzību, taču pulkstenis šajā ziņā ir parocīgāks, jo allaž acu priekšā.
Veselības kontrole
Lai kā nepatiktu to atzīt, tomēr agri vai vēlu pienāk brīdis, kad vairāk uzmanības nākas pievērst savai veselībai. Un te nu "Huawei Watch GT 6" var būt ļoti noderīgs. Pati elementārākā no veselības kontroles funkcijām ir jau ierastā pulsa mērīšana - it kā sīkums, taču palīdz gan ar treniņiem nepārforsēt, gan arī vienkārši pieskatīt savu sirdsdarbību. Ar pulksteņa sānos iebūvēto sensoru var arī pārbaudīt, vai tev nav aritmija - šim nolūkam pietiek uz apmēram pusminūti pielikt pirkstu pie sensora. Vēl pulkstenis ļauj kontrolēt skābekļa līmeni asinīs un pat fiksēt stresa līmeni. Tā kontrole gan, godīgi sakot, nervozākam cilvēkam pati par sevi var radīt stresu - nu, ir man paaugstināts stresa līmenis vai nav?!
Visu šo informāciju var apkopot telefona lietotnē "Huawei Health", kas pati par sevi ir vērtība - te ir gan dati par tavām aktivitātēm, gan veselības parametriem. Papildus tepat var tikt pie treniņu programmām, elpošanas vingrinājumiem un pat tik smalkas padarīšanas kā apzinātības meditācijas. Ja raksturs ir pietiekami stingrs, tad var arī sastādīt treniņu programmu, par kuras pildīšanas nepieciešamību regulāri atgādinās pulkstenis. Personīgi man kā cilvēkam, kam nākas daudz sēdēt pie datotra, lieti noderēja pulksteņa atgādinājums laiku pa laikam piecelties un izlocīt kaulus, veicot dažus vienkāršus vingrinājumus.
Dažādu palīgfunkciju pulkstenī ir tik daudz, ka vidējais lietotājs, iespējams, daļu no tām nekad neizmantos. Taču gadījumā, ja, piemēram, radusies vajadzība ierunāt pašam sev kādu atgādinājumu, tad ziniet - pulkstenī ir arī audio piezīmju grāmatiņas funkcija, kas ļauj ierunāt un saglabāt runātus tekstus. Ir arī iespēja attālināti vadīt viedtālruņa kameru: nostutē tālruni, teiksim, uz plauktiņa, pats pakāpies dažus soļus atpakaļ un caur pulksteņa ekrānu aktivizē kameru, iestatot divu vai piecu sekunžu taimeri. Droši vien ir arī kādas funkcijas, ko nedēļu ilgā testa laikā es tā arī neuzgāju.
Izlasot visu šo aprakstu, droši vien rodas jautājums - cik tad šis tehnikas brīnums maksā? Un te mēs nonākam pie patiešām labām ziņām - "Huawei Watch GT 6" cena ir 249 eiro. Ja gribi kaut ko vēl dizaina ziņā smalkāku (titāna korpusā un ar safīra displeju) un ar paplašinātām sporta un veselības monitoringa funkcijām, tad var izvēlēties 379 eiro vērto "Huawei Watch GT 6 Pro" versiju. Ja paskatāmies, ko piedāvā citi zīmoli, tad nākas secināt, ka cenas / kvalitātes attiecības ziņā šis ir tiešām labs piedāvājums.
- Huawei1,2
Akumulatora uzlāde ir ļoti vienkārša: uzliekam pulksteni uz bezvadu lādētāja virsmas - un viss notiek.
- Huawei3
Neliela pastaiga ar suni. Pulksteņa displejā redzam gan patērēto laiku, gan distanci, gan pulsu.
- Huawei4
Protams, kā gan bez soļu uzskaites.
- Huawei5
Arī pastaigas maršruts tiek fiksēts.
- Huawei6
Visvisādi sporta režīmi. Ir pat lēkšanai ar lecamauklu.
- Huawei7
Pārbaudīsim, vai man nav aritmija.
- Huawei8
Labas ziņas - aritmijas man nav!