Latvija paplašina sadarbību aviācijas jomā
Latvija 2024. gada 24. oktobrī ICAO Asamblejas laikā parakstīja starpvalstu nolīgumu ar Saūda Arābiju, kas veicinās aviācijas sadarbību un uzlabos starptautisko pasažieru satiksmi, paplašinot Latvijas aviokompāniju iespējas globālajā tirgū.
Apvienoto Nāciju Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (International Civil Aviation Organization – ICAO) Asamblejas 42.sesijas laikā, kas veltīta starptautiskās civilās aviācijas sadarbības jautājumiem, Latvija šī gada 24. oktobrī parakstīja starpvalstu nolīgumu ar Saūda Arābiju par sadarbību aviācijas jomā.
Šādu divpusēju nolīgumu parakstīšana dod tiesības Latvijas un Saūda Arābijas aviokompānijām slēgt sadarbības līgumus par lidojumiem savu maršrutu tīklos, tai skaitā arī lidojumu kodu dalīšanas līgumus. Saūda Arābija ir viens no straujāk augošajiem globālās aviācijas centriem, kas iecerējusi attīstīt Rijādu kā vadošo starptautisko savienojamības mezglu, kas konkurē ar lielākajām pasaules aviācijas metropolēm. Līdz ar to, parakstot nolīgumu ar šo valsti, tiek radīts tiesiskais pamats attīstīt pasažieru starptautisko satiksmi un uzlabot Latvijas aviācijas savienojamību.
Latvijas aviācijas nozares intereses ICAO Asamblejā, kas notiek 2025.gada oktobra nogalē Kanādā, Monreālā pārstāv Satiksmes ministrijas delegācija valsts sekretāra vietnieces Elīnas Šimiņas – Neverovskas vadībā. ICAO Asambleja notiek reizi trijos gados, lai veicinātu civilās aviācijas starptautisko sadarbību, kas nepieciešama, lai saskaņotu starptautiskās aviācijas tehniskos un juridiskos standartus atbilstoši starptautiskām tiesībām. Šogad ICAO Asamblejā piedalās vairāk nekā 3000 delegāti no 193 pasaules valstīm.