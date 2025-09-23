Ar starptautisku zīmola kampaņu “Lidl” aicina pievērsties vērtīgām lietām dzīvē
“Lidl” uzsāk savu starptautisko zīmola kampaņu vairāk nekā 30 Eiropas valstīs ar saukli “Lidl. Ir vērtīgi”. Šis zīmola vēstījums ir vairāk nekā tikai kampaņa – tas aicina pievērsties tam, kas dzīvē ir svarīgs un nes pievienoto vērtību ikdienā.
Zīmola solījums sabiedrībai
Kvalitatīvas un izdevīgas pārtikas pieejamība joprojām ir izaicinājums daudzās Eiropas valstīs un arī Latvijā. “Lidl” ir pārliecināts, ka augstas kvalitātes, ilgtspējīgiem un izdevīgiem produktiem ir jābūt pieejamiem ikvienam. Tāpēc “Lidl. Ir vērtīgi.” ir solījums miljoniem cilvēku, kuri katru dienu izrāda savu uzticību, ikdienas iepērkoties tieši “Lidl” veikalos.
Šis pieejamības princips ir kampaņas pamatā, kas norisināsies līdz oktobra beigām. “Lidl. Ir vērtīgi.” solījums izpaužas daudzās jomās: augstās kvalitātes privāto zīmolu precēs, bioloģiskajos produktos un augu valsts alternatīvās. Tas atspoguļojas nemainīgā svaigumā, ko “Lidl” garantē saviem klientiem ikdienā, kā arī pievienotajā vērtībā svētku laikā un īpašos dzīves brīžos.
Vairāk nekā tikai cena: pievienotā vērtība sabiedrībai
Sauklis “Ir vērtīgi” nav tikai par izdevīgu cenas un kvalitātes attiecību. Tas ir darbības vadmotīvs. “Lidl. Ir vērtīgi.” nozīmē patiesu dzīves vērtības apzināšanos un to, kas cilvēkiem patiešām ir svarīgs: drošība, uzticamība un savu sapņu piepildīšana.
Zīmola atbildība un solījums nākotnei
“Lidl. Ir vērtīgi.” ir solījums:
- mūsu klientiem: saglabāt nelokāmu apņemšanos katru dienu piedāvāt augstu kvalitāti, plašu izvēli, uzticamus produktus un iepirkšanās pieredzi, kur cilvēka intereses ir pirmajā vietā.
- mūsu kolēģiem: ieguldīt kolēģu nākotnē, atbalstot viņus profesionālo mērķu sasniegšanā un karjeras izaugsmē, nodrošinot apmācības, attīstības iespējas un vidi, kurā pilnveidoties ikvienā posmā.
- mūsu sadarbības partneriem: veidot ilgtermiņa sadarbību, kas balstīta uzticībā un cieņā, lai kopīgi augtu, radītu ilgstošu vērtību un pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un klientiem.
- mūsu videi: strādāt labākas rītdienas labā, liekot cilvēku vajadzības mūsu darbības centrā un rūpējoties par vidi – īstenojot pārtikas atkritumu samazināšanas iniciatīvas, plastmasas patēriņa mazināšanu, iepakojuma inovācijas un apņemoties ievērot atzītas labturības prasības.
Šis ir veids, kā “Lidl” rada patiesu vērtību saviem klientiem, kolēģiem un biznesa partneriem, veidojot pamatu spēcīgam, uz nākotni vērstam zīmolam ar ilgtspējīgu solījumu – šodienai un rītdienai.
Kampaņa “Lidl. Ir vērtīgi.”
Zīmola kampaņa, kas norisināsies līdz oktobra beigām, tiks īstenota ar 360 grādu komunikācijas pieeju, aptverot visus būtiskos kanālus – no komunikācijas veikalos un tiešsaistē līdz televīzijai un videi redzamākajās reklāmas vietās valstī.
“Ar šo integrēto kampaņu mēs sasniedzam cilvēkus – emocionāli un ar skaidriem vēstījumiem par to, kas patiešām ir svarīgs, un kā “Lidl” palīdz radīt vērtību ik dienu,” skaidro Linas Baltušis, “Lidl Latvija” Klientu departamenta vadītājs.