No varoņa līdz grēkāzim par "neveiksmēm Ukrainā" - Krievijā negodā kritis ģenerālpulkvedis Aleksandrs Lapins
Krievija no militārajiem pienākumiem atbrīvojusi ģenerālpulkvedi Aleksandru Lapinu, kuru vēl nesen agresorvalsts vadonis Vladimirs Putins dēvēja par "Krievijas varoni". Šobrīd Lapins kļuvis par grēkāzi un tiek vainots Krievijas armijas lielākajās neveiksmēs Ukrainā.
Krievijas mediji ziņo, ka 61 gada vecā Lapina "krišana negodā" notika 21. septembrī, kad viņš tika atstādināts no militāro pienākumu pildīšanas un civiliedzīvotāja statusā tika nosūtīts uz Tatarstānas reģionu, kur turpmāk pildīs gubernatora "palīga" amata pienākumus. Tikmēr Kremlis oficiāli vēl nav apstiprinājis, ka Lapins, kurš pēdējās desmitgadēs atradās Krievijas frontes līniju priekšgalā, savu militāro karjeru ir "brīvprātīgi" noslēdzis.
Vēl nesen Lapins tika uzskatīts par varoni
No 2017. līdz 2019. gadam Lapins vadīja Krievijas Centrālo militāro apgabalu, kas ir agresorvalsts lielākais militārais apgabals un aptver vairāk nekā 40% no valsts teritorijas. Un no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada janvārim viņš vadīja arī Krievijas vienību Sīrijā.
Bet 2022. gadā, kad Krievija uzsāka karadarbību Ukrainā, Lapins vadīja Krievijas armijas centrālās grupas, kurām tika uzdots ieņemt Kijivu. Un 2022. gada jūlijā "par augstajiem nopelniem frontē", Vladimirs Putins viņu apbalvoja ar "Krievijas varoņa" titulu.
Tomēr vasarā virs šī "varoņa" galvas sāka pulcēties pirmie negaisa mākoņi. Neilgi pēc tam, kad Putins viņu pasludināja par varoni, Lapina vadītie spēki 2022. gada rudenī bija spiesti atkāpties Ukrainas pretuzbrukuma priekšā. "Lapins ir arhetipisks, ne īpaši kompetents krievu virsnieks, kurš, saskaroties ar negaidītu pretestību, neizrāda lielu iniciatīvu vai veiklību," pauž Krievijas drošības eksperts Londonas Ekonomikas skolā Džefs Hons.
Tad Lapins nonāca Progožina un Kadirova redzeslokā
Pēc neveiksmēm kaujas laukā ģenerālpulkvedis nonāca Čečenijas līdera Ramzana Kadirova un kaujinieku grupējuma "Vagner" vadītāja Jevgēņija Prigožina uzmanības lokā. "Viņš ir nekam nederīgais ģenerālis," pēc Krievijas armijas atkāpšanās Harkivas reģionā 2022. gada septembrī norādīja Kadirovs. Bet Prigožins viņu nodēvēja par "dīkdieni, no kura nepieciešams atbrīvoties".
Pēc nespējas ieņemt Kijivu kara pirmajos mēnešos, Aleksandrs Lapins tika vainots arī Krievijas neveiksmēs Doņeckas apgabalā. Bet vēlāk, 2024. gada augustā, Lapina vadītais karaspēks bija spiests piekāpties Ukrainas negaidītā izrāviena Kurskas apgabalā priekšā.
Jāpiemin, ka Lapins tiek vainots vēl kādā zīmīgā notikumā. Izmeklēšanas organizācija "Bellingcat" viņu apsūdzējusi par tiešu iesaisti raķetes palaišanā, kas 2014. gada jūlijā notrieca "Malaysia Airlines" reisu MH17. "Bellingcat" apgalvo, ka raķetes palaišanu īstenoja Krievijas 20. armijas brigāde, ko tolaik vadīja Lapins.
Lai nu kā, pēc vairākkārtējām neveiksmēm ģenerālpulkvedim 2024. gadā tika atņemta stratēģiski svarīgās Krievijas "Centrālā" grupējuma vadība. Bet viņam tika piešķirta "mierinājuma balva" - Lapins tika iecelts par Ļeņingradas militārā apgabala vadītāju, kur viņam bija "jāaizsargā" Krievija no NATO "draudiem".
Šobrīd, ar "piespiedu atvaļināšanos" un militārā statusa zaudēšanu, Lapins tiek padarīts par grēkāzi, lai aizsargātu militārpersonu augstākos ešelonus. "Krievijas varas iestādes mīl pēc iespējas vairāk vainot kādu indivīdu, lai slēptu strukturālākas problēmas sistēmā," atzīmē Krievijas eksperte Aberistvitas universitātē Dženija Mātersa. "Viņi it kā identificē vainīgo, cenšoties radīt pārliecību, ka armijā viss ir kārtībā un tajā nepastāv dziļāka disfunkcija," norāda Mātersa.