Kas par pārsteigumu! Latvija nosaukta par vienu no labākajām valstīm pasaulē, kur doties pensijā
Vecumdienu plānošana mūsdienās ietver ne tikai finansiālo stabilitāti, bet arī dzīves kvalitāti, piekļuvi medicīnai un drošību. Dažās valstīs šie apstākļi ir labāki nekā citās. Protams, šis reitings ir domāts tiem, kuri vēlas pavadīt vecumdienas ārvalstīs.
Saskaņā ar "Global Retirement Report", ko publicējusi kompānija "Global Citizen Solutions", pirmo vietu ieņēmusi Portugāle. Pētnieki norāda, ka saulainais klimats nav vienīgā priekšrocība, lai gan tas spēlē nozīmīgu lomu - valstī vidēji ir 300 saulainas dienas gadā. Gleznainie piekrastes reģioni apvienojas ar modernām un multikulturālām pilsētām, radot ideālus apstākļus tiem, kuri vēlas apvienot komfortu ar aktīvu dzīvesveidu.
Ziņojumā teikts, ka Portugāle piesaista galvenokārt ar pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi, kā arī ar augstu dzīves līmeni par salīdzinoši zemām izmaksām. Tas padara šo valsti īpaši pievilcīgu cilvēkiem ar fiksētiem ienākumiem, piemēram, pensionāriem. Pētnieki uzsver, ka šeit ir iespējams izbaudīt bezrūpīgas vecumdienas bez finansiāla spiediena.
Tālāk reitingā seko Spānija, Itālija, Grieķija un Francija. Latvija šajā reitingā ieņem augsto 8. vietu - starp Maltu un Kipru. Tiek norādīts, ka Latvijā, atšķirībā no daudzām citām valstīm, nav nekādu nodokļu atvieglojumu ārvalstu pensionāriem. Tomēr uzturēšanās atļauju pieteikumi tiek izskatīti ļoti ātri - viena mēneša laikā, un šajā rādītājā Latvija ieņem pirmo vietu pasaulē.