Taksometra vadītājs pie tirdzniecības centra piekauts cilvēku pūļa priekšā - neviens neiejaucas
Dažas dienas atpakaļ pie tirdzniecības centra “Akropole Alfa” Rīgā notika šokējošs incidents, kas, kā uzsver par notikušo informētā Elīna, “nevienu nedrīkst atstāt vienaldzīgu”. Taksometra vadītājs, gaidot klientu, kļuva par vardarbīga uzbrukuma upuri.
Kā sociālajā tīklā “Facebook” stāsta Elīna, pēc sākotnēji nenozīmīga pārpratuma par pieturas vietu strīds pārauga agresijā – uzbrucējs kliedza, lamājās, aizcirta durvis, aplēja vadītāju ar karstu kafiju un iesita pa galvu. Vadītājs nokrita zemē, bet agresors turpināja viņu sist ar kājām.
Elīna norāda, ka tas noticis dienas vidū cilvēku pilnā vietā, taču neviens neiejaucās, neviens nezvanīja policijai, kamēr cietušais asiņoja un zaudēja redzi kreisajā acī. “Vai tiešām esam kļuvuši tik vienaldzīgi, ka sveša dzīvība mūs neskar?” viņa raksta.
Vadītājs pats ar grūtībām devās uz slimnīcu, un tikai pa ceļam sastapta policijas ekipāža pārliecināja viņu iesniegt iesniegumu. Elīna izsaka pateicību policistiem par atsaucību un darbu.
Tomēr stāsts ar to nebeidzas. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, neskatoties uz asiņošanu un redzes zudumu, vadītājam netika sniegta pirmā palīdzība, viņš tika nosūtīts tālāk. Gaiļezerā CT izmeklēšanā konstatēti deguna un acs kaulu lūzumi, bet Stradiņu slimnīcā ārsti atzinuši, ka būs nepieciešama operācija pēc tūskas mazināšanās. Tas nozīmē nedēļas bez darba, sāpes un papildu izdevumus.
Vienīgā, kas piekritusi palīdzēt policijai kā lieciniece, bijusi taksometra pasažiere. Elīna secina, ka cilvēcība vēl pastāv, taču pārāk reti. “Šis stāsts ir ne tikai par vienu vadītāju. Tas ir par mums visiem – par to, kā mēs klusējot pieļaujam vardarbību, kā sistēma atsakās palīdzēt, un par to, ka mūsu drošība sabrūk, ja nepieceļamies viens otra aizstāvībai.”
Valsts policija Jauns.lv apstiprina, ka saistībā ar šo gadījumu Valsts policijā ir saņemts iesniegums un uzsākts administratīvo pārkāpumu process par miesas bojājumu nodarīšanu.