Finanšu ministrija: PVN samazinājumam jāatspoguļojas zemākās cenās, nevis tirgotāju peļņā
Zemkopības un Ekonomikas ministrijām būs jānodrošina atsevišķiem pārtikas produktiem samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) radīto ieguvumu nonākšana pie patērētājiem, informēja Finanšu ministrija (FM).
Ministrija norāda, ka samazinātās PVN likmes piemērošanas paplašināšana atsevišķiem pārtikas produktiem rada negatīvu fiskālo ietekmi, kas jau ir ņemta vērā budžeta projekta izstrādē.
FM norāda, ka ar šādu politiku saistītie riski ir būtiski, un tie ir jāņem vērā, tādēļ Zemkopības ministrijai un Ekonomikas ministrijai vēl ir priekšā apjomīgs darbs, lai nodrošinātu pilotprojekta korektu ieviešanu, precīzi definējot tos pārtikas produktus, uz kuriem varēs attiecināt samazināto likmi.
Vienlaikus FM uzsver, ka svarīgi ir panākt, lai PVN samazinājuma ieguvums pilnā apmērā nonāktu pie patērētājiem, nevis paliktu kā tirgotāju vai starpnieku peļņa.
FM uzsver, ka šīs iniciatīvas lietderība būs atkarīga no tā, cik pārdomāti un caurspīdīgi tiks īstenota praktiskā ieviešana un kā tiks nodrošināta uzraudzība, lai patērētāji reāli sajustu cenu kritumu. FM uzsver, ka attiecībā uz ražotājiem PVN ir neitrāls un nekādi neietekmē viņu darbību, jo ražotājiem ir priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības.
Tāpēc atbildīgajām nozaru ministrijām - Zemkopības ministrijai un Ekonomikas ministrijai - priekšā ir daudz darāmā, lai nodrošinātu, ka tirgotāji samazinātās likmes efektu neizmanto kā papildu peļņas iespēju, bet lai ieguvumu pilnā mērā sajūt patērētāji, redzot zemākas cenas veikalu plauktos, uzsver FM.
Jau ziņots, ka valdība pirmdien atbalstīja samazinātā PVN piemērošanu maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai pilotprojekta veidā no 2026.gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam.
Šiem produktiem tiks piemērota samazinātā 12% PVN likme. Standarta PVN likme ir 21%.
Šīs izmaiņas PVN piemērošanā nākamgad samazinās valsts budžeta ieņēmumus par 15 miljoniem eiro, bet 2027.gadā - par 16,4 miljoniem eiro, teikts Finanšu ministrijas (FM) valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028.gadam".
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis iepriekš teica, ka Saeimā turpināsies diskusijas par iespēju PVN pazemināto likmi noteikt arī cūkgaļai.
Plānots, ka valsts budžeta projekts 2026.gadam un budžeta ietvars Ministru kabinetā tiks apstiprināts 14.oktobrī. Saeimā 2026.gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15.oktobrī.