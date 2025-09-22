Bijušā Zemkopības zinātniskā institūta ēku kompleksa sākumcena ir 38 tūkstoši eiro.
Šodien 20:46
Skrīveros par "sviestmaizes cenu" tiek izsolīta vērienīgā Zemkopības zinātniskā institūta ēka
Aizkraukles novada Skrīveru pagastā par neticami zemu sākumcenu tiek piedāvāts bijušais Zemkopības zinātniskā institūta ēku komplekss.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, izsole notiks 23. okobrī un vērienīgā kompleksa sākumcena būs 38 tūkstoši eiro. Piedāvājumā ietilpst Zemkopības zinātniskā institūta ēkas (Zemkopības institūtā 19) ar kopējo platību 3784 m² un garāžas 83,10 m² platībā.
Lai piedalītos izsolē, interesentiem Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) kontā ir jāiemaksā nodrošinājuma maksa 10% apmērā no objekta sākumcenas. Šajā gadījumā tie būtu 3800 eiro. Pārskaitījums jāveic uz LBTU kontu AS "Swedbank": LV08HABA0551041541190. Maksājuma mērķī jānorāda objekta adrese un frāze “izsoles nodrošinājuma maksa”. Vairāk lasi ŠEIT.