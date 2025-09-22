Ungārija un Slovākija netiek uzaicinātas uz Eiropas Savienības "dronu mūra" sanāksmi
Slovākija un Ungārija nav uzaicinātas uz piektdien gaidāmo Eiropas Savienības (ES) "dronu mūra" sanāksmi, ko sasaucis Eiropas aizsardzības komisārs Andrjus Kubiļus.
"Patiešām, [Ungārija un Slovākija] šajā sākotnējā diskusiju posmā nepiedalīsies," sacīja Reinjers. Sanāksmē piedalīsies septiņas ES dalībvalstis - Igaunija, Latvija, Somija, Lietuva, Polija, Rumānija, Polija un Bulgārija. Uz sanāksmi ir uzaicināta arī Ukraina.
"Mēs, protams, neizslēdzam turpmākas konsultācijas potenciāli plašākā formātā. Bet pagaidām piedalīsies tikai šīs septiņas valstis un, protams, Ukraina," sacīja Reinjers.
Sanāksme ir turpinājums Eiropas Komisijas prezidentes Urzulas fon der Leienas paziņojumam par "dronu mūra" nepieciešamību pēc nesenajiem incidentiem Rumānijā un Polijā.
"Kas tieši tiks apspriests - vadošajā lomā, protams, paliek dalībvalstis. Mēs noskaidrosim, kādas ir to intereses, kā mēs varam tām palīdzēt, kādas ir to spējas un vajadzības, un jau uz šo diskusiju pamata mēs lemsim par iespējamiem nākamajiem soļiem - ciešā sadarbībā ar Ukrainu un citām dalībvalstīm," klāstīja EK preses sekretārs.
ES aizsardzības komisārs Kubiļus plāno sasaukt sarunas ar ES aizsardzības ministriem par "dronu mūra" izveidi gar austrumu robežu. ES, veidojot "dronu mūri", paļausies uz tehnoloģijām, kas labi sevi pierādījušas Ukrainā.