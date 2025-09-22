Cenas maizei, olām, pienam un vistas gaļai samazināsies, pauž mazumtirgotāji
Latvijas mazumtirgotāji SIA "top!" un SIA "Rimi Latvia" norāda, ka līdz ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināšanu līdz 12% maizei, pienam, olām un vistas gaļai, šo produktu cenas veikalu plauktos samazināsies.
Veikalu tīkla "top!" valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte informē, ka PVN samazināšana no 21% līdz 12% teorētiski nozīmē, ka cenu kritums varētu sasniegt aptuveni 7-8%, atkarībā no konkrētā produkta un piegādes izmaksām. Tomēr gala ietekmi uz plauktu cenām noteiks vairāki faktori - ražotāju un piegādātāju cenu politika, iepirkumu izmaksas, kā arī tirgus konkurence.
"Rimi Latvia" valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais atzīmē, ka PVN samazinājums svaigajai pārtikai vai vismaz atsevišķām kategorijām var palielināt patēriņu, stimulēt iekšējo tirgu un veicināt uzņēmējdarbību, sniedzot pozitīvu ietekmi gan uz vietējiem ražotājiem, gan pircējiem, kuri izjustu cenu samazinājumu veikalu plauktos.
Priedīte min, ka "top!" iniciatīvu atbalsta un pilotprojekta pieeja ļaus izvērtēt reālo kopējo ietekmi gan uz patērētājiem, gan uz nozari kopumā, jo gala cenu pircējiem veido ne tikai mazumtirgotāji, bet arī iepirkuma cena un citas ietekmējošās izmaksas.
Abi mazumtirgotāji min, ka pieredze ar PVN likmes samazināšanu Latvijai raksturīgajiem augļiem un dārzeņiem ir devusi pozitīvu efektu patērētājiem.
Jau ziņots, ka piektdien, 19.septembrī, apstiprināts priekšlikums par PVN samazināšanu maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai, ko pilotprojekta veidā plānots samazināt no 2026.gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam.
Šiem produktiem tiks piemērota samazinātā 12% PVN likme. Standarta PVN likme ir 21%. Izmaiņas PVN piemērošanā nākamgad samazinās valsts budžeta ieņēmumus par 15 miljoniem eiro, bet 2027.gadā - par 16,4 miljoniem eiro, teikts Finanšu ministrijas (FM) valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028.gadam".
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA iepriekš teica, ka Saeimā turpināsies diskusijas par iespēju PVN pazemināto likmi noteikt arī cūkgaļai.
Saeimā 2026.gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15.oktobrī.
Veikalu tīklu "top!" pārstāvošais uzņēmums SIA "Iepirkumu grupa", kas veikalu tīklam nodrošina vienotu iepirkumu sistēmu un kopējas mārketinga aktivitātes, 2024.gadā strādāja ar 13,975 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5% vairāk nekā 2023.gadā, savukārt uzņēmuma zaudējumi bija 265 077 eiro pretstatā peļņai gadu iepriekš.
"Iepirkumu grupa" reģistrēta 2003.gadā, un tās pamatkapitāls ir 107 109 eiro. Kompānijas īpašnieki ir SIA "Firma Madara 89" (56,51%), AS "LPB" (17,82%) un SIA "Internet Marketing Agency" (3,26%).
"Rimi Latvia" pagājušajā gadā strādāja ar 1,126 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 31% - līdz 38,115 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1992.gada janvārī, un tā pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro. "Rimi Latvia" vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas "Rimi Baltic".