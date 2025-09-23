Pērkat dzīvokli kopā ar partneri? 5 lietas, par kurām vajadzētu pirms tam vienoties
Māja vai dzīvokļa pirkšana ir viena no svarīgākajām finanšu izvēlēm. Parasti pāri ņem kredītu kopā, jo lielāka platība prasa arī lielāku aizdevuma summu. Taču bieži aizmirst apspriest, kas notiks ar dzīvokli un kredītu, ja attiecības beigsies.
"Coop Pank" mājokļu kredītu vadītāja Karina Osipova dalās ar padomiem, kā izvairīties no strīdiem par īpašuma sadalīšanu.
"Coop Pank trešdaļu no visiem mājokļu kredītu līgumiem slēdz ar diviem aizņēmējiem," stāsta Osipova.
Pēc viņas teiktā, iegādājoties kopīgu mājokli un ņemot kredītu, ir svarīgi jau iepriekš pārdomāt, kas notiks ar īpašumu un finansiālajām saistībām, ja kopīgais ceļš pārtrūks, lai emocionālajai šķiršanās situācijai nepievienotos arī finanšu konflikti.
Vispirms noskaidrojiet - esat laulātie vai kopdzīves partneri
"Pirms mājokļa iegādes ir vērts noskaidrot, kāda ir atšķirība mantiskajās tiesībās un pienākumos starp laulību un faktisku kopdzīvi," uzsver Osipova. Ja īpašums tiek iegādāts laulībā, mantiskās attiecības regulē Ģimenes likums. Parasti viss laulības laikā iegādātais īpašums pieder abiem laulātajiem vienādās daļās.
Tomēr arvien vairāk cilvēku izvēlas mantas šķirtību - iemesli var būt dažādi: negatīva pieredze pagātnē, šķiršanās vai būtiskas mantiskas atšķirības. Šādā gadījumā, pat esot laulībā, iegādātais īpašums pieder tikai tam laulātajam, uz kura vārda tas ir reģistrēts, un otram laulātajam uz to nav tiesību.
Ja laulātie vēlas, viņi var iegādāties īpašumu kopīpašumā - piemēram, proporcionāli sākotnējā iemaksai vai pēc vienošanās par kredīta atmaksu.
Svarīgi atcerēties, ka pat kopīgas mantas režīmā viss, kas iegūts pirms laulības, kā arī laulības laikā dāvināts vai mantots, pieder tikai tam laulātajam, kurš to saņēmis, ja nav noteikts citādi.
Lai skaidri noteiktu, kam pieder laulībā iegādātais īpašums, tiek slēgts laulības līgums pie notāra. Tajā pašā laikā ar vien līgumu par īpašuma pirkšanu, kurā kā īpašnieks norādīts tikai viens laulātais, nepietiek - bez laulības līguma otrs laulātais var pretendēt uz daļu no īpašuma vērtības šķiršanās gadījumā, pat ja nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Tā dēvētajā faktiskajā kopdzīvē Ģimenes likums nav piemērojams. Viss īpašums pieder personīgi tam, kurš to iegādājies. Lai šķiršanās gadījumā būtu vieglāk sadalīt īpašumu un saistības, Osipova iesaka slēgt kopdzīves līgumu, kurā tiek noteikti īpašuma, izdevumu un atbildības sadales noteikumi.
Bankas šādu līgumu neprasa, izsniedzot kredītu - tas ir tikai pāra interesēs, lai nākotnē izvairītos no problēmām.
Daliet izdevumus vienādi un fiksējiet maksājumus
Neatkarīgi no tā, vai mājokli iegādājaties kā laulātie vai kā kopdzīves partneri, labāk jau laikus vienoties, kurš un kādā apjomā apmaksās kredītu un citus izdevumus.
Lai gan dažās ģimenēs ir pieņemts, ka viens maksā kredītu, bet otrs - komunālos pakalpojumus, drošāk ir, ja abi aizņēmēji veic vienādus maksājumus gan kredītam, gan sākotnējai iemaksai. Tas ievērojami atvieglo īpašuma sadali, ja tas kādreiz kļūst aktuāli.
Tā kā kredīts parasti tiek maksāts no viena konta, otrs aizņēmējs var pārskaitīt savu daļu uz šo kontu ar norādi, ka tas ir viņa maksājums. Strīda gadījumā tas būs pierādījums tiesā par abu līdzdalību kredīta atmaksā.
Atcerieties: jūs esat solidāri atbildīgi
Svarīgi atcerēties: abi aizņēmēji ir solidāri atbildīgi par kredītu. Tas nozīmē, ka kredīts jāatmaksā abiem, pat ja īpašums ir reģistrēts tikai uz viena vārda vai tikai viens faktiski veic maksājumus.
Runājiet atklāti, lai izvairītos no problēmām
Jau sākumā vajadzētu atklāti apspriest, kādā situācijā jūs iesaistāties, kādi riski pastāv katrai pusei un kā tos mazināt. Labākais risinājums - būt godīgiem, vienoties un juridiski noformēt šīs vienošanās.
Ideālais variants - vienāds sākotnējais iemaksas apjoms, lai gan tas ne vienmēr ir iespējams. Ja viena partnera ieguldījums ir būtiski lielāks, tas noteikti jāapspriež un jānoformē pie notāra, lai nākotnē izvairītos no konfliktiem.
Bieži jaunajiem pāriem palīdz vecāki. Lai šī palīdzība nekļūtu par strīdu iemeslu, jau laikus jāvienojas - vai tā ir bezatlīdzības dāvana, vai saistīta ar kādiem noteikumiem.
Ja notiek šķiršanās
Vienkāršākais veids sadalīt īpašumu - to pārdot un izdalīt iegūtos līdzekļus saskaņā ar iepriekš panākto vienošanos par proporcijām. Alternatīva - īpašums paliek vienam partnerim, kurš kompensē otram viņa daļu. Šim nolūkam var tikt noformēts jauns kredīts, ja ienākumi to ļauj.
"Kopdzīve balstās uz uzticēšanos, un mums nepatīk domāt par sliktāko," uzsver Osipova. "Taču pārdomāts mantisko attiecību regulējums ir kā apdrošināšana - varbūt nekad nebūs vajadzīga, bet, ja problēmas tomēr rodas, tas ietaupīs gan naudu, gan nervus."
Piecas lietas, par kurām jāizrunājas pirms mājokļa iegādes kopā ar partneri:
- Izvēlieties mantisko attiecību formu - nepieciešamības gadījumā noslēdziet laulības vai kopdzīves līgumu.
- Dokumentējiet visus lielos ieguldījumus mājoklī un veiktās investīcijas.
- Ņemiet vērā dzīves pārmaiņas - īpašuma sadales noteikumi ir svarīgi gan šķiršanās, gan mantojuma, gan kredītsaistību gadījumā.
- Konsultējieties ar juristu vai notāru pirms lielu pirkumu veikšanas vai līgumu slēgšanas.
- Esi atklāts un godīgs - īpašuma jautājumus labāk apspriest laicīgi, nevis tērēt naudu un nervus vēlāk.