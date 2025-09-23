Dronu uzlidojumi uz vairākām stundām aptur lidojumus Kopenhāgenā un Oslo
Dronu parādīšanās pirmdienas vakarā gandrīz četras stundas paralizēja visu satiksmi Kopenhāgenas lidostā, savukārt Oslo lidostā gaisa telpa bija slēgta vairāk nekā trīs stundas. Otrdien agri no rīta abas lidostas atkal atsāka darbu, taču joprojām ir gaidāmi kavējumi un atcelti reisi.
Kā vēsta “Reuters”, Kopenhāgenas lidosta, kas ir noslogotākā Ziemeļvalstīs, otrdien agri no rīta tika atkal atvērta pēc tam, kad dronu lidojumi gandrīz četras stundas bija apturējuši visus pacelšanās un nolaišanās reisus. Arī Norvēģijas Oslo lidosta tika atkal atvērta pēc tam, kad tās gaisa telpa bija slēgta drona dēļ.
“Policija ir sākusi intensīvu izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kāda veida droni tie ir,” sacīja Kopenhāgenas policijas komisāra vietnieks Jakobs Hansens. “Droni ir pazuduši, un mēs nevienu no tiem neesam saņēmuši,” viņš piebilda.
Hansens norādīja, ka Dānijas un Norvēģijas iestādes sadarbosies, lai noteiktu, vai starp šiem diviem incidentiem pastāv saikne.
Norvēģijas Oslo lidostā gaisa telpa tika atvērta plkst. 3.22 naktī, teikts Norvēģijas lidostu operatora “Avinor” paziņojumā. Tā bija slēgta kopš pusnakts drona novērojuma dēļ, un visi lidojumi tika novirzīti uz tuvākajām lidostām.
Gaisa telpa virs Kopenhāgenas lidostas bija slēgta kopš plkst.20.30 (plkst.21.30 pēc Latvijas laika) divu vai trīs neidentificētu dronu dēļ. "Neviena lidmašīna nevar pacelties vai nolaisties," sacīja lidostas preses sekretāre Līze Agerleja Kursteina. Apmēram 50 lidojumi tika novirzīti uz citām lidostām.
Kopenhāgenas policija paziņoja, ka virs lidostas tika konstatēti "trīs vai četri lieli droni". Patruļas policiste Anete Ostenfelta nevarēja pateikt, vai šie droni ir militāras vai civilas ierīces, bet atzina, ka "tie ir lielāki, nekā privātpersona varētu nopirkt".
Pēc atkārtotas atvēršanas Kopenhāgenas lidosta platformā “X” paziņoja, ka kavēšanās un atsevišķi atcelti reisi saglabāsies, un aicināja pasažierus sazināties ar savām aviokompānijām. Lidostu slēgšana notika pēc vairākiem traucējumiem Eiropas lidostās pēdējās dienās.
Pagājušajā piektdienā kiberuzbrukums izslēdza Collins Aerospace (RTX vienība) nodrošinātās reģistrācijas un iekāpšanas sistēmas, kas ietekmēja Londonas Hītrovas, Berlīnes un Briseles lidostu darbību. Brīvdienās un pirmdien šie traucējumi turpināja radīt problēmas ceļošanā visā reģionā.
2018. gadā dronu novērojumi uz skrejceļa Gūtvikas lidostā pie Londonas atstāja desmitiem tūkstošu pasažieru bez iespējas lidot un izjauca simtiem reisu pašā svētku sezonas karstumā.