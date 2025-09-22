Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatam "Rail Baltica" projekta jautājumos izvēlēta Kristīne Pudiste
Valsts sekretāra vietnieka amata pienākumi "Rail Baltica" projekta jautājumos uzticēti Kristīnei Pudistei, kura izvēlēta Satiksmes ministrijas (SM) rīkotā atklāta konkursa rezultātā un atzīta par atbilstošāko. Pudiste amatu pienākums sāks pildīt šī gada 22. septembrī.
“Kristīnei Pudistei ir ilggadēja pieredze lielu projektu vadībā un īstenošanā, kas būs nozīmīga "Rail Baltica" projekta stratēģiskās uzraudzības un koordinācijas nodrošināšanā. Viņas zināšanas par būvniecības procesu un valsts pārvaldes darbību, kā arī apņēmība aizstāvēt valsts intereses un augstās darba spējas, kas apliecinātas līdzšinējā darbā satiksmes ministra padomnieces amatā, būs nozīmīgs pienesums ministrijas noteikto uzdevumu izpildē un sekmēs projekta veiksmīgu ieviešanu Latvijā. Novēlu viņai izturību, apņēmību un panākumus jaunajā amatā!”, saka SM valsts sekretārs Andulis Židkovs.
Kristīne Pudiste ir augsti kvalificēta infrastruktūras projektu vadītāja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi arhitektūras, būvniecības un pilsētattīstības jomā. Viņa ir piedalījusies nozīmīgu projektu īstenošanā Latvijā un starptautiski, tostarp enerģētikas, loģistikas un aizsardzības infrastruktūras attīstībā. Ir iegūta inženierzinātņu profesionālā izglītība gan arhitektūrā, gan būvzinībās, kā arī iegūta arhitekta un būvdarbu vadītāja kvalifikācija.
Valsts sekretāra vietnieka amats SM tika izveidots 2024. gadā, lai pilnveidotu "Rail Baltica" projekta īstenošanu Latvijā. Pēc valsts sekretāra vietnieces Kristīnes Malnačas aiziešanas no amata, Satiksmes ministrija šī gada augustā izsludināja atklātu konkursu, kurā pieteicās 18 pretendenti.
Konkurss uz valsts sekretāra vietnieka amatu "Rail Baltica" jautājumos norisinājās divās kārtās. 1. kārtā konkursa komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un to atbilstību norādītajām prasībām, tostarp izglītības prasībām – augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība transporta, būvniecības vai inženierzinātnēs. Savukārt konkursa 2. kārtā tika intervēti izvēlētie pretendenti.